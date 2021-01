Decepcionado. Waldir Sáenz no pudo ocultar su malestar al enterarse que Carlos Bustos tomará la dirección técnica de Alianza Lima en la presente temporada, arremetiendo contra los que tomaron la decisión en el equipo de La Victoria.

“Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico de Alianza Lima. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés. Pepe Soto quedó descartado, porque él mismo se descartó. Pero también estaban el ‘Chino’ Rivera y ‘Rafo’ Castillo para poder dirigir, es gente que ama al club. La institución necesita identidad, que se ha perdido hace muchos años”, sostuvo el goleador histórico del equipo íntimo en diálogo con RPP.

Waldir Sáenz continuó argumentando su posición, indicando que Carlos Bustos no tuvo un logro importante en el fútbol peruano como para ser designado como el nuevo entrenador de uno de los equipos más populares y ganadores del país.

“El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima”, agregó.

Las estadísticas que dejó Carlos Bustos en su paso por la Liga 1

Al mando de la San Martín, Carlos Bustos dirigió 82 partidos entre la Liga 1 y la Copa Bicentenario, de los cuales ganó 22, empató 35 y perdió 25, para un total de 41.05% de los puntos. Con respecto a goles, el equipo del argentino marcó 99 tantos y recibió 111, para una diferencia de -12. Cabe precisar que el DT estuvo a cargo del cuadro estudiantil desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 28 de noviembre de 2019.

En el 2020, Bustos estuvo al mando de Melgar donde dirigió 15 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana, de los cuales ganó 5, empató 4 y perdió 6, para un total de 41.03% de las unidades posibles. El ‘León del Sur’ quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones y clasificó a la Copa Sudamericana.

