Alianza Lima está a poco de cerrar su plantilla. El elenco de Carlos Bustos analiza la incorporación de un jugador más, pero no se trataría -esta vez- de un desconocido de la casa, sino de un atacante que le trajo más de una alegría al club: Wilmer Aguirre.

El ‘Zorrito’ confesó que está muy cerca de cerrar las negociaciones con los victorianos y así pelear con ellos el ascenso. “Se podría decir casi casi. Casi nada. No pasa por un tema económico. Simplemente hay unos puntos que seguro se arreglan en estos días”, precisó para ESPN FC.

El atacante natural de Pisco está entusiasmado por vestir la blanquiazul una vez más y aseguró que peleará por devolver a Alianza Lima a Primera. “Me lo he propuesto como un año de gloria, buscar ascender con Alianza. También una ‘revanchita’”, comentó en la entrevista.

Sin embargo, no dejó de recordar su último año en Matute y cómo esto lo marcó. “El sinsabor con el que uno se quedó el 2013. Hay lindos recuerdos, no solo la Libertadores de 2010, eso quedó para el club, para el hincha, para mí. Me quedé con ese mal sabor que me gustaría poder borrar por un momento y seguir entrando a la historia de Alianza”, dijo.

Wilmer Aguirre es el jugador en actividad con más goles en la historia de Alianza Lima, registrando 81 anotaciones, entre el plano local e internacional, siendo su mayor proeza ese ‘hat-trick’ frente a Estudiantes de La Plata.

La temporada pasada Wilmer Aguirre tuvo su primera experiencia en la Liga 2, vistiendo los colores de Pirata FC, club con el que marcó tres goles en cuatro presentaciones. Con respecto a tienda íntima, queda claro que tan solo falta la firma.





