Alianza Lima todavía no ha cerrado su plantel para la temporada 2021. Uno de los nombres que sigue en el radar es el de Wilmer Aguirre, quien sueña con vestirse de blanquiazul para devolver a los íntimos a la máxima categoría del fútbol peruano.

Desde las oficinas del conjunto victoriano todavía no descartan el fichaje del ‘Zorrito’. Así lo dio a conocer este viernes el gerente deportivo de dicha institución, Jose Antonio Bellina.

“Hemos evaluado el perfil de Wilmer Aguirre, pero aún sigue en análisis. Queremos ver si por el presupuesto se puede”, sostuvo en diálogo con RPP.

El delantero de 37 años se refirió a las últimas declaraciones del directivo blanquiazul: “Aún no he tenido comunicación. Pero si es verdad, me sentiría muy feliz de llegar a mi casa”, dijo a Alianza History.

Cabe precisar que hasta el momento los delanteros con los que cuenta Carlos Bustos son los siguientes: Hernán Barcos, Sebastián Gonzáles y Gonzalo Sánchez. Por ello, se espera al menos el arribo de un futbolista con experiencia en el ataque.

Wilmer Aguirre ya sabe lo que es jugar en la Liga 2. La temporada pasada se estreno en aquel torneo defendiendo los colores de Pirata FC, donde jugó cuatro partidos y marcó en tres oportunidades, dejando en claro que todavía sigue vigente.

