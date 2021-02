Alianza Lima analiza qué refuerzos seguirán llegando para hacer frente a esta temporada (ya sumaron a Edhu Oliva, Yordi Vílchez, José Manzaneda y Ricardo Lagos). El comando técnico de Carlos Bustos junto a los departamentos deportivos del club siguen revisando CV’s, entre los que están los de Enzo Borges y Luis Luna Quinteros.

Para ello, se tomarán esta semana y la otra para definir, en base a los criterios establecidos para el equipo, qué jugador se incorporará al plantel. Esto, con el objetivo de minimizar riesgos y posibles contratos ‘fallidos’. De momento, se sabe que están en busca de un ‘9′.

Enzo Borges es el último nombre que se ha presentado como posibilidad para el elenco íntimo. El delantero de 34 años estaría negociando su salida de Cerro Largo, con el objetivo de vestir la blanquiazul este año. Con su conocimiento del torneo local, podría aportar experiencia a un equipo de predominancia juvenil.

Otro de las alternativas que aparecieron para el ataque fue Walter Mazzantti, quien tiene mayor facilidad para desplazarse como extremo. Si bien podría ser una alternativa ofensiva, no como ‘9’, aún no hay una comunicación formal con su club por él.

En conversación con El Comercio, el jugador de Huachipato comentó que “por ahora, no hay contacto, pero de hacerlo, sí me gustaría jugar en Alianza. Dependerá de Huachipato, si es que deciden prestarme. No tendría problemas en jugar en la Segunda de Perú, pues Alianza es un grande que ascenderá pronto”.

Para la defensa también apareció un CV. Se trata de Luis Luna Quinteros, quien fue ofrecido al club esta temporada. En conversación con ‘Barrio Fútbol’, el jugador manifestó su deseo de llegar a Matute. “Espero se pueda cristalizar (su llegada a Alianza Lima). Matute es un lindo estadio y tienen una gran hinchada”, indicó.





