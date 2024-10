Comerciantes FC, era uno de los equipos que más expectativas tenía de ascender a la Liga 1; sin embargo, sus sueños de llegar a máxima categoría del fútbol peruano se esfumaron luego de que el futbolista Kevin Lugo errara un penal decisivo durante la tanda frente a Juan Pablo II, que resultó en la eliminación del club. Por esta razón, el propio presidente del conjunto loretano, Christian Becerra, confirmó que el jugador colombiano no seguirá siendo parte del plantel para la próxima temporada.

“El tema de lo que pasó con Lugo fue una falta de respeto y una situación irresponsable, el patear un penal de esa manera en dicha instancia, este es un deporte colectivo, no puedes patear un penal de esa forma, todos pueden fallar, pero en la forma cómo lo hizo, me disgustó mucho, pero más allá de eso no podría opinar, solo hablo de lo que he visto. Él es un jugador que puede ganar partidos, pero los dos últimos partidos fueron muy malos y no lo tenemos en nuestros planes, ya le hemos informado de que no va a seguir”, dijo en una entrevista con Ovación.

Sobre los errores arbitrales ante Juan Pablo II

Por otro lado, habló sobre la eliminación de su equipo y comentó criticó el accionar de los jueces durante el encuentro. “Sentimos aún el malestar, es difícil asimilar que toda una campaña se pierda por un error arbitral, por un gol ilegítimo. Han atentado contra el sueño no solo de Comerciantes FC sino de toda la región. Hemos presentado la queja a la CONAR tanto verbal como escrita, me comuniqué con la señora Carmen Retuerto y me dijo que habrán sanciones pertinentes, pero hasta ahora no hay nada. Hemos presentado un reclamo a la Comisión de Ética y también un reclamo a la Comisión Disciplinaria donde tomamos como antecedente que el año pasado en Bélgica se repitió un partido por el mal arbitraje, nosotros seguimos insistiendo con ello”, comentó.

“En este partido se dio un hecho difícil de entender, pero es una bonita oportunidad que Agustín Lozano pueda tomar acción para que como FPF también condenan esa acción del árbitro. Creo que como CONAR también se debería condenar este suceso, no es solo un partido de fútbol, es frustar el ascenso a la Liga1 Te Apuesto, lo que siguió tras ese gol pudo cambiar, incluso nos podían ganar, pero lo que pasó empañó todo. Ahora no se habla de la campaña, sino de cómo se dio ese partido”, agregó.

Becerra indicó también que vienen tomando medidas legales sobre el asunto. “Estamos quemando las instancias correspondientes, en su momento evaluaremos la decisión final que tomaremos, estamos quemando las etapas de la justicia deportiva nacional”, afirmó.

Comerciantes FC disputó las semifinales de Liga 2 ante Juan Pablo II. (Foto: Liga 2)

Recordemos que ‘La Fuerza Emprendedora’ llegó a esta instancia luego de clasificar en el tercer lugar del Grupo B de la segunda fase, en Liga 2. Los loretanos se insertaron en cuartos de final tras la deducción de puntos de FC San Marcos, lo cual les otorgó esta plaza. Posteriormente, dejaron en el camino a Deportivo Llacuabamba.

Los dirigidos por Juan Carlos Bazalar ganaron en el partido de ida por 1-0, pero en la vuelta cayeron por 2-1, forzando así la definición desde los penales. El plantel cuenta con jugadores experimentados como Maximiliano Lemos y Diego Saffadi, sumado a jóvenes como Joel Herrera y Marlon Perea (a préstamo desde Sporting Cristal).





TE PUEDE INTERESAR