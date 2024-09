Este sábado 28 de setiembre, la Liga 2 define a sus dos últimos clasificados a la fase final de play-offs y uno de los partidos más atractivos será el de Santos FC vs. Deportivo Coopsol. Ambos necesitan una victoria para asegurar el tercer lugar del grupo A e insertarse en la próxima instancia. Esta contienda se desarrollará en el estadio Pedro Huamán Román de Ica; sin embargo, un día antes, se pudo conocer que el cuadro visitante fue amenazado en su llegada a la ciudad. Esta noticia se hizo pública a través de Freddy Ames, presidente del club.

“Hoy pasó un hecho grave acá en Nazca y estamos muy preocupados porque mañana no sabemos si podemos jugar el partido. Hoy fuimos a entrenar al estadio, y estando uno 15 minutos, entraron como 20 personas, lograron acercarse al comando técnico, indicándole que abandonen el estadio, sacaron armas de fuego y tuvimos que salir todos porque nos intimidaron”, informó el mandamás del Coopsol en Radio Ovación.

En el marco del grupo A, Santos FC ocupa el tercer lugar con 15 puntos mientras que Coopsol tiene 14 unidades, ubicándose en la cuarta casilla. Si bien el empate favorece a los locales, una victoria de la visita les permitirá el acceso a la etapa de play-offs. Para Ames, existe un peligro por la integridad de los jugadores, teniendo en cuenta lo sucedido en los entrenamientos.

“Se supone que son “hinchas” del club Santos FC, pero un hincha realmente no hace eso. Nuestra preocupación es que nosotros hemos venido a ganar mañana, y ¿qué pasa si ganamos, no salimos vivos? Nos preocupa la integridad de nuestro plantel y también de los árbitros, porque este es un hecho que nunca he visto en mis años de dirigente”, contó.

A su vez, mostró su preocupación por las garantías: “Es un partido de ‘vida o muerte’, como sea ellos tienen que ganar, y si mañana pasa algo en la cancha, ¿qué hacemos? Estamos evaluando regresar el día de hoy, hemos ido a hacer la denuncia correspondiente por delito, por intimidación por arma de fuego, hemos pedido apoyo en Lima, ya que si este partido se juega, se haga con la máxima garantía”.

Por último, Freddy Ames no descartó requerir la suspensión del duelo: “Hemos hablado con el presidente de la FPF, con el gerente de la Liga, pidiéndoles que nos den las garantías del caso. Si en dos horas nos dan la certeza que vamos a tener la total garantía de jugar un partido sin que ocurra un hecho, caso contrario agarramos nuestras maletas y nos vamos a Lima”.

Con Alianza Universidad y Juan Pablo II clasificados a las semifinales, el otro grupo de la competencia también definió a sus clasificados para los cuartos de final. Cantolao y San Marcos lograron el pase, pero esperan rivales, entre los cuales podría estar Santos FC o Deportivo Coopsol.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo A?

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Universidad* 9 6 1 2 17 9 8 21 2 Deportivo Llacuabamba 10 5 2 3 11 8 3 17 3 Santos FC** 9 4 2 3 15 17 -2 15 4 Dep. Coopsol 9 4 2 3 10 10 0 14 5 ADA Jaén 9 4 1 4 7 11 -4 12 6 Dep. Municipal*** 10 1 0 9 2 1 1 1

¿Cómo se juega la última etapa?

Culminada la etapa de grupos, los equipos que ocupen segundo y tercer lugar de cada grupo deberán de afrontar una llave de cuartos de final, a partido único. El mejor posicionado de la tabla será local. Quiénes superen esta fase se medirán ante los ganadores de cada serie, en partidos de ida y vuelta, donde el mejor ubicado será local en el segundo duelo. Por último, la final será a partido único y con sede neutral.

Partidos de cuartos de final

Llave A: Academia Cantolao (segundo lugar del grupo B) vs. Tercer lugar del grupo A

Segundo lugar del grupo A vs. San Marcos (tercer lugar del grupo B)

Partidos de semifinales

Alianza Universidad vs. Ganador de llave A

Juan Pablo II vs. Ganador de llave B





