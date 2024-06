El último viernes, Juan Aurich comunicó que su solicitud de medida cautelar fue denegada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que impide al conjunto norteño participar en la presente edición de la Liga 2. No obstante, el club sostiene con optimismo que tras un futuro fallo del mencionado organismo internacional de mediación, obtendrán un veredicto favorable que les permitirá competir en el torneo de ascenso de la siguiente temporada.

A través de sus redes sociales, el ‘Ciclón del Norte’ informó que el TAS aún no detalló las razones detrás de su decisión preliminar. Sin embargo, la dirigencia de la institución chiclayana indica que mantiene la esperanza de que finalmente se le reconocerá su derecho legítimo de integrar el certamen de segunda división del fútbol peruano.

Al inicio de la temporada, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) negó la Licencia B al cuadro chiclayano, situación ante la cual la directiva del equipo apeló al Tribunal de Licencias. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Conforme a las reglas del certamen, el fallo implica que el Juan Aurich descienda automáticamente a la Liga 3 (tercera división), competición que debería afrontar en 2025.

Aun así, la escuadra norteña se mostró firme en su intención de competir en la Liga 2, en la presente campaña. En esa línea, el 30 de abril solicitaron una medida cautelar ante el TAS, la cual fue recientemente desestimada. En su declaración presentada, apelan a la decisión del Tribunal de Licencias de denegarle la Licencia B, requisito para participar en la segunda categoría del balompié local.

El club chiclayano basa su recurso en los siguientes argumentos: “La decisión del Tribunal de Licencias fue arbitraria e infundada, ya que Juan Aurich cumplió con todos los requisitos para obtener la Licencia B y la denegación de la Licencia B perjudica gravemente al club y a sus aficionados”.

¿Qué espera Juan Aurich luego de que el TAS no aceptó su medida cautelar?

Tras el rechazo de la medida cautelar por parte del TAS, Juan Aurich aguarda la resolución definitiva que podría anular la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de denegar la Licencia B. Simultáneamente, la institución ya inició los trámites necesarios para obtener dicha licencia, un paso crucial para normalizar su estatus y garantizar formalmente su participación en la competición.

A pesar de ello, en su comunicado, el club reconoce que no competirá en el torneo de ascenso de 2024. No obstante, con base en las acciones que han implementado, esperan participar el torneo del próximo año: “La decisión del TAS no afecta la solidez de nuestra posición en el tema de fondo, que debe resolverse en algunos meses más y en el que estamos seguros, se declarará que el Club Juan Aurich fue ilegalmente discriminado y excluido y se reconocerá su legítimo derecho a formar parte de la Liga 2 2025″,

Comunicado de Juan Aurich tras fallo del TAS

Juan Aurich y su comunicado tras rechazo del TAS para participar en Liga 2.

¿Por qué le negaron la licencia a Juan Aurich?

Las autoridades le denegaron la licencia al club por deudas vencidas de periodos anteriores y porque no cumplía con la presentación de la totalidad de la documentación correspondiente. Tras ello, Juan Aurich apeló a la resolución pero el Tribunal de Licencias FPF confirmó la resolución de primera instancia y el club no cuenta con el permiso para afrontar el campeonato de Segunda División.

“Denegar la Licencia B, al CLUB Juan Aurich S.A., para su participación en el Campeonato 2024 Liga 2, organizado por la Federación Peruana de Fútbol - FPF, y competiciones organizadas por CONMEBOL”, apuntó el Tribunal de Licencias FPF en su más reciente resolución sobre el caso. Asimismo, agregó “ordenar que, la presente Resolución sea notificada al CLUB Juan Aurich S.A., y a la Gerencia de Licencias FPF; y se mande a publicar”.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR