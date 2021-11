Llegó a Perú en 2020 sin pensar que la pandemia cambiaría su vida por completo. Kevin Santamaría culminó la temporada con Sport Chavelines, pero no sin antes ser convocado a su combinado nacional, noticia que fue confirmada por el mismo conjunto que milita en la CONCACAF.

“El cuerpo técnico, encabezado por el profesor Hugo Pérez, decidió que el jugador Kevin Oswaldo Santamaría Guzmán se incorporará a los entrenamientos a partir de esta fecha. Sin embargo se aclara que el volante sería elegible para los juegos de la Octagonal ante ante Jamaica y Panamá”, sostuvo el comunicado de ‘La Selecta’.

Cabe destacar que el jugador que defendió la camiseta de Sport Chavelines esta temporada no ha sido considerado para el partido amistoso internacional ante Bolivia, en Washington, como parte de la preparación de ambos elencos con miras a una nueva jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Kevin Santamaría completó 23 jornadas en la Segunda División del fútbol peruano, alcanzando tres anotaciones y una asistencia, motivo más que suficiente para que el mediocampista llame al atención del comando técnico de su país, el mismo que decidió darle la oportunidad de integrarse a los trabajos del equipo mayor.

¿Cómo nació el apelativo de ‘El CR7 de El Salvador’?

El apodo de ‘CR7′ nació en 2013 mientras disputaba un encuentro de la Copa de Oro con El Salvador. Un comentarista deportivo lo ‘bautizó’ y la ‘chapa’ quedó. Es más, en esa época, él publicaba redes sociales cosas referente al jugador portugués.

“Yo no me la creo, solo que ese sobrenombre me causa algunas risas. No me ofende y tampoco me halaga decir ‘yo soy Cristiano Ronaldo’”, sostuvo el jugador salvadoreño en una charla que tuvo con Depor, hace ya algunos meses.

