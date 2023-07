La Liga 2 se va poniendo más interesante con el pasar de las fechas. Esta semana empezó la fecha 16 y el líder indiscutible sigue siendo Comerciantes Unidos, que en su último partido frente a Ayacucho FC ganó por 3-1. Si bien para esta jornada chocará contra Alfonso Ugarte, los cutervinos ya saben lo que es enfrentarse a los tacneños, a quienes les ganaron en la tercera fecha por 2-1. Conoce cómo terminará este compromiso así como los demás partidos de esta fecha.

La décimo sexta jornada del campeonato inició el último lunes, primero con el duelo de Carlos Stein vs. Alianza Universidad, donde los lambayecanos cayeron frente a Alianza Universidad (segundo en la tabla con 33 puntos), y luego con el choque de Pirata FC contra Unión Huaral, siendo los norteños quienes se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia.

Para este martes está previsto el compromiso de San Martín frente a Comerciantes FC, seguido por el enfrentamiento de Deportivo Llacuabamba vs. Juan Aurich y finalmente por el partido de Santos vs. Deportivo Coopsol. La fecha 16 culminará con los encuentros de Ayacucho FC vs. Chankas CYC y Alfonso Ugarte vs. Comerciantes Unidos.

Tabla de posiciones

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Comerciantes Unidos 15 13 1 1 38 15 23 40 2 Alianza Universidad 16 10 3 3 26 14 12 33 3 Los Chankas 15 8 4 3 37 17 20 28 4 D. Llacuabamba 15 8 4 3 26 18 8 28 5 Santos 15 7 4 4 18 13 5 25 6 Comerciantes FC 15 7 3 5 15 13 2 24 7 Alfonso Ugarte 15 5 7 3 27 17 10 22 8 D. Coopsol 15 6 3 6 18 18 0 21 9 San Martín 15 5 4 6 19 19 0 19 10 Juan Aurich 15 4 5 6 13 16 -3 17 11 Pirata FC 16 4 4 8 12 26 -14 16 12 Unión Huaral 16 3 6 7 10 20 -10 15 13 Ayacucho FC 15 0 5 10 15 36 -21 5 14 Carlos Stein 16 0 1 15 14 46 -32 1

Formato de la Liga 2

Para la edición 2023 de la Liga 2, los organizadores decidieron que el certamen esté dividido en dos partes: etapa regular y Play Offs. En el primero de ellos, los 14 integrantes del campeonato se enfrentarán en partidos de ida y vuelta (sistema de todos contra todos), donde se calificará por sistema de puntos (+3 por victoria, +1 por empate y 0 por derrota).

Al término de esta fase, el primero de la tabla acumulada se proclamará como el campeón de la Liga 2, obteniendo su acceso directo a la máxima categoría del campeonato peruano para la próxima temporada. Mientras que el que quede en el último puesto jugará la Copa Perú el 2024.

Con relación a los Play Offs, serán del 2do. al 7mo. puesto los integrantes que se medirán en partidos de eliminación directa. El segundo y tercer lugar del acumulado, irán directo a semifinales, mientras que del cuarto al séptimo puesto, jugarán desde cuartos de final.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR