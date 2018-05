La fecha 4 de la Segunda División nos dejó varias novedades. La primera es que en la punta del torneo de ascenso, ahora, le pertenece tan solo a dos equipos: César Vallejo y Deportivo Hualgayoc.

La segunda es que dos clubes se quedaron sin entrenador. Sergio Ibarra y Marcelo Asteggiano dejaron la dirección técnica de Cienciano y Coopsol, respectivamente. Ambos equipos están en el sótano de la tabla de posiciones con un punto.

Los líderes del torneo de Segunda División juegan el domingo. César Vallejo recibe a Coopsol. En tanto, Hualgayoc recibe a Los Caimanes.

Sábado 5 de mayo



Alianza Atlético vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 1:00 p.m.

Estadio Melanio Coloma - Sullana, Piura.

Domingo 6 de mayo



Juan Aurich vs. Santa Rosa

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de la Juventud - Chongoyape, Lambayeque



Alfredo Salinas vs. Deportivo Coopsol

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Municipal - Espinar, Cusco.



César Vallejo vs. Atlético Grau

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Municipal de Casa Grande - La Libertad



Sport Loreto vs. Serrato Pacasmayo

Hora: 3:00 p.m.

Municipal Luis Velásquez, Aguaytia, Ucayali



Hualgayoc vs. Los Caimanes

Hora: 3:30 p.m.

Estadio José Gálvez Egúsquiza - Cajamarca



Unión Huaral vs. Cienciano

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Julio Lores Colán - Huaral.



Yoshimar Yotun cantó 'Cásate conmigo' a su hija y compartió el video en Instagram