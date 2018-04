Segunda División: mira la programación completa de la fecha 3 del torneo de ascenso

Buscan el despunte. Este sábado 21 de abril arranca la tercera fecha de la Segunda División 2018, la cual tendrá dos partidazos que podrían ir marcando el rumbo del torneo: Hualgayoc vs. Carlos A. Mannucci y César Vallejo vs. Santa Rosa. Todos son candidatos al título y tres de ellos marchan invictos.

De los que protagonizarán los encuentros más atractivos de la jornada, solo Santa Rosa ha perdido. Sin embargo qiuere recuperar el paso en una fecha en la que Atlético Grau descansará. Hasta el momento son siete los equipos que no han perdido y buscarpan seguir por esa línea para meterse en el octogonal final rumbo al tíutlo y ascenso a Primera División.

Este año, el torneo de Segunda División tendrá como novedad que al finalizar el certamen regular (partidos de ida y vuelta), Los 7 primeros definen el ascenso, el primero pasa a semifinales y los otro seis formarán tres llaves para definir al campeón y nuevo inquilino del Descentralizado 2019.

Con esas novedades, mira la programación de la fecha 3 del Torneo de Segunda División.

Sábado 21 de abril



Alianza Atlético vs. Sport Loreto

HORA: 1:00 pm.

ESTADIO: Melanio Coloma de Sullana



Domingo 22 de abril



Juan Aurich vs. Deportivo Coopsol

HORA: 1:00 pm.

ESTADIO: Municipal de la Juventud de Chongoyape

Alfredo Salinas vs. Serrato Pacasmayo

HORA: 3:00 pm.

ESTADIO: Municipal de Espinar



César Vallejo vs. Santa Rosa

HORA: 3:00 pm.

ESTADIO: Municipal de Casagrande

Sport Victoria vs. Cienciano

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: José Picasso Piratta de Ica



Hualgayoc vs. Carlos A. Mannucci

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: José Gálvez Egúsquiza de Hualgayoc



Unión Huaral vs. Los Caimanes

HORA: 3:30 pm.

ESTADIO: Julio Lores Colán de Huaral



Descansa: Atlético Grau

