Mientras Rusia 2018 llegará a su fin, la primera rueda de la Segunda División también acabará el domingo. Ahí César Vallejo defenderá su ventaja en el primer lugar en un partido que paralizará a Trujillo.

César Vallejo chocará ante Carlos A. Mannucci de visita en el Mansiche. La 'Tricolor' buscará ganar para darle una alegría a su gente y ponerse a cinco puntos del puntero.

Deportivo Hualgayoc que marcha segundo visitará a Alianza Atlético en Sojo en el inicio de la fecha 15 de la Segunda División . El otro partido que se jugará sábado es el Coopsol vs. Sport Victoria.

Cienciano, tercero de la Segunda División , debe visitar a Cultural Santa Rosa que marcha octavo y pelea por meterse entre los siete primeros del torneo.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 15 DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Sábado 14 de Julio:



Alianza Atlético vs. Deportivo Hualgayoc

Estadio: Municipal (Sojo)

Hora: 1:00 pm.



Deportivo Coopsol vs. Sport Victoria

Estadio: Roberto Yáñez (Cañete)

Hora: 1:00 pm.

Domingo 15 de Julio:



Los Caimanes vs. Atlético Grau

Estadio: Municipal (Chongoyape)

Hora: 1:00 pm.



Santa Rosa vs. Cienciano

Estadio: Municipal (Condebamba)

Hora: 3:30 pm.



Sport Loreto vs. Juan Aurich

Estadio: Aliardo Pérez Soria (3:30 pm:)

Hora: 3:30 pm.



Willy Serrato vs. Unión Huaral

Estadio: Municipal (Pacasmayo)

Hora: 3:45 pm.



Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:45 pm.





TABLA DE POSICIONES