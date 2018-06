La Segunda División no para por nada y este fin de semana se jugará la novena jornada del torneo de ascenso. César Vallejo defenderá la punta y Deportivo Hualgayoc espera que caiga.

Este domingo, a la misma hora del amistoso entre Perú y Arabia Saudita en Suiza, se jugarán dos partidos de la Segunda División . El primero lo protagonizarán César Vallejo y Juan Aurich, quienes se medirán en un duelo de dos equipos que pelean el ascenso.



Cienciano, por su parte, visitará a Alianza Atlético. Los cusqueños han ganado sus tres últimos partidos y deben seguir por la senda del triunfo para mantenerse entre los siete primeros del torneo.

Deportivo Hualgayoc, que marcha segundo, recibirá a Sport Victoria con la obligación de reencontrarse con el triunfo. El equipo que es dirigido por Orlando Maltese no ha ganado en las dos últimas fechas: perdió ante Cienciano y empató contra Atlético Grau.

En otro duelo de la jornada, Carlos A. Mannucci saldrá a sumar tres triunfos consecutivos luego de 2 años: se medirá ante Deportivo Coopsol. Mientras que, Atlético Grau quiere reencontrarse de visita ante Alfredo Salinas en Espinar.

ASÍ SE JUGARÁ LA NOVENA FECHA DE LA SEGUNDA DIVISIÓN:

Domingo 03 de Junio:



Alianza Atlético 0-0 Cienciano

Estadio: Municipal Víctor Montero- Sojo- Sullana

Juan Aurich 1-0 César Vallejo

Estadio: Municipal de Chongoyape - Lambayeque

GOL: Alfredo Carrillo (27')

Sport Loreto vs. Santa Rosa

Estadio: Municipal Luis Velasquez - Aguaytía

Hora: 3:00 pm.



Alfredo Salinas vs. Atlético Grau

Estadio: Municipal de Espinar

Hora. 3:00 pm.



Deportivo Hualgayoc vs. Sport Victoria

Estadio: José Gálvez Egúsquiza - Hualgayoc

Hora: 3:30 pm.



Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Coopsol

Estadio: Municipal de Casa Grande - La Libertad

Hora: 3:45 pm



Serrato Pacasmayo vs. Los Caimanes

Estadio: Municipal de Pacasmayo

Hora: 3:45 pm

Descansa: Unión Huaral

TABLA DE POSICIONES

PUESTO EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 César Vallejo 7 6 1 0 16 2 14 19 2 Hualgayoc 8 5 2 1 16 10 6 17 3 Santa Rosa 8 5 0 3 11 9 2 15 4 Juan Aurich 8 4 2 2 7 4 3 14 5 Unión Huaral 8 4 2 2 10 11 -1 14 6 Carlos Manucci 7 3 3 1 7 6 1 12 7 Cienciano 7 3 1 3 8 9 -1 10 8 Alfredo Salinas 8 3 1 4 10 13 -3 10 9 Atlético Grau 7 2 3 2 12 10 2 9 10 Los Caimanes 8 2 3 3 12 13 -1 9 11 Sport Loreto 7 2 1 4 11 12 -1 7 12 Willy Serrato 7 1 2 4 6 12 -6 5 13 Alianza Atlético 7 1 2 4 6 12 -6 5 14 Deportivo Coopsol 8 0 4 4 8 15 -7 4 15 Sport Victoria 7 1 1 5 5 12 -7 4

