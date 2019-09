Se ganó su puesto: 5 puntos sobre la actuación de Gabriel Costa ante Brasil en Los Ángeles

¿Aprobó el examen? La actuación de Gabriel Costa ante Ecuador abrió el debate de si debería o no entrar de titular para el Perú vs. Brasil. Días después, sin embargo, con lo demostrado por el extremo en el partido en Los Ángeles, la pregunta sería si Ricardo Gareca lo ha vuelto un indiscutible en la alineación de la Selección Peruana para los siguientes amistosos, pues de que aprobó el examen, lo aprobó y con nota sobresaliente. Luce suelto, no le teme a la pelota ni mucho menos al rival. Costa parece que ha llegado para quedarse y… para rato.

Costa llegó a esta fecha doble FIFA como uno de los goleadores de Colo Colo y que, pese a una alicaída campaña esta temporada, se cargaba al equipo al hombro para buscar el resultado a favor. Esta vez, hizo lo mismo con la camiseta de la Selección Peruana, pues no dejó de pelear por la pelota y, sobre todo, luchó codo a codo con Luis Advíncula en la marca de la banda derecha. ¿Cómo vimos su actuación ante Brasil?

Perú vs. Brasil: las mejores jugadas de Gabriel Costa. (Movistar Deportes)

1. No soltó a Alex Sandro por nada

Desde el arranque del Perú vs. Brasil , Costa estuvo muy atento a la marca, tratando de cortar las jugadas que llegaban a Alex Sandro por la banda derecha. Pese a que lo tenía 'seco' al brasileño, supo frenar cualquier ataque desde este lado de la cancha sin cometer faltas graves que propicien salidas peligrosas para la 'bicolor'.

2. Una banda derecha bien custodiada junto a Advíncula

Gabriel Costa y Luis Advíncula fueron una dupla imparable por toda la banda derecha. No solo por marcar cualquier amenaza que se infiltre por este lado de la cancha, sino que también ayudó a propiciar jugadas a favor de Perú. Esto ayudó muchísimo a lo largo del partido, pues permitió sorprender en más de una oportunidad a Brasil por este lado.

3. Rápido en el contraataque

Costa no solo se dedicó a marcar, sino también a buscar la pelota dentro y fuera de su área de trabajo, por lo que se paseó por toda la media cancha, buscado generar situaciones de gol a favor de la Selección Peruana. Incluso, tuvo oportunidades junto a Renato Tapia de llegar cerca al área rival y llegó hasta el otro extremo de la cancha, con la finalidad de presionar a Brasil.

4. Fue la 'piedra en el zapato' de Brasil

La primera parte del compromiso fue crucial el rol de Gabriel Costa en el medio campo. No solo ayudó a frenar los contragolpes de Brasil por la banda derecha, sino que trabajó de cerca con Renato Tapia en la búsqueda de la generación del gol. Sin embargo, cuando le tocó asumir solo la llegada hacia el área rival, tuvo poca precisión y perdió algunos balones. Igual, las ganas no le faltaron y eso es plausible.

5. Desapareció en el segundo tiempo, pero queda un buen sabor de él

La labor 'sacrificada' que tuvo Costa a lo largo del primer tiempo le cobró factura para la segunda mitad del compromiso. En esta etapa, su radio de movimiento se redujo, aunque no dejó de participar en la marca y en jugadas de ataque. Si bien se mostró comprometido a cada minuto del cotejo, fue preciso su cambio para no dejar de presionar a Brasil, por lo que a los 72 minutos cambió con Christian Cueva. Aunque en conclusión, fue aprobatorio lo del ex Sporting Cristal.

Ricardo Gareca tuvo en cuenta una amplia lista de volantes de primera línea para esta fecha FIFA. Gabriel Costa fue uno de los nombres que aparecieron en lista desde la Copa América, aunque no fue tomado en cuenta hasta esta oportunidad. Su llegada fue vista con 'lupa', pues no se sabía si el momento que vive con Colo Colo lo iba a plasmar con la Selección Peruana.

Tras estos dos partidos, queda claro que su nombre volverá a ser tomado en cuenta, no solo por su habilidad en el campo, sino porque la actitud que asumió desde que fue llamado al combinado nacional. Se vienen los amistosos ante Uruguay, Colombia y Chile, previo a las Eliminatorias de Qatar 2022, habrá que esperar si volverá a vestir la 'bicolor' una vez más.

'Contigo Perú' retumbó el Memorial Coliseum y emocionó a la hinchada nacional en Los Ángeles. (Video: José Luis Saldaña)

