Selección Peruana: “Seis o siete jugadores de la Sub 20 pasarán a la Selección mayor" dijo Daniel Ahmed

El técnico de la Selección Peruana Sub 20 , Daniel Ahmed, habló por primera vez, luego de su participación en el Sudamericano de Chile. En entrevista a TVPerú, Ahmed indicó que su labor fue más allá de los resultados en el certamen internacional, sino también por el lado formativo.

“Habían dos objetivos, uno era el deportivo y el otro era la formación de los jóvenes. Hay 6 o 7 jugadores que van a estar en la selección mayor. Y en la parte deportiva, merecimos más de lo que tuvimos”, señaló Ahmed.

Uno de los temas que se le increpó al técnico argentino fue el trabajo realizado por dos años con la Sub 20. “Los dos años no son de selección, sino del desarrollo del fútbol peruano. Hay 30 equipos con categorías menores, hay 25 regiones, hemos captado 50 mil chicos, hemos creado 400 cursos para entrenadores online gratuitos. Hemos desarrollado el país enormemente”, respondió.

Daniel Ahmed tras eliminación de Perú en el Sudamericano: "Yo soy formador, no analizo resultados"

Asimismo, el ‘Turco’ destacó la participación de la Selección Sub 20 en el Sudamericano de Chile, aunque lamentó que los resultados no fueron los esperados. “En lo deportivo no se dio. Pienso que no merecimos lo que tuvimos, fuimos protagonistas en todos los partidos”, aclaró.

Como se recuerda, la Selección Sub 20 no logró pasar al hexagonal final del certamen internacional, luego de ganar solo su partido debut ante su similar de Uruguay y perder los siguientes 3 encuentros por el Grupo B.