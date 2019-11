En una entrevista con Movistar Deportes, Reimond Manco confesó que el año pasado recibió el llamado de Selección de Venezuela, sin embargo, dijo que rechazó la oferta porque prefiere vestir la camiseta de la Selección Peruana en algún momento.

“A la Selección de Venezuela sí me han llamado, a la de aquí no”, sostuvo el atacante de Sport Boys entre risas. “El año pasado me llamó Rodrigo Piñón, que trabaja con el comando técnico de la ‘vinotinto’”, continuó.

“La Selección siempre va a ser un sueño para mi, no me veo muy lejos, pero tampoco me veo tan cerca. Yo sé que la oportunidad va a llegar, no sé si este año o el próximo pero sé que va a llegar. Me gusta el descaro con el que juegan en la ‘bicolor’", añadió.

Es preciso señalar que, a pesar de que Reimond Manco haya vestido la camiseta ‘blanquirroja’, aún es elegible para el cuadro ‘vinotinto’ ya que nunca fue parte de un proceso de Eliminatoria con Perú.

El futbolista llegó a Sport Boys como refuerzo para el Torneo Clausura y se trazó el objetivo de sacar el equipo a flote y evitar el descenso. Es así como la jornada anterior brilló en la cancha durante el partido ante Melgar en el estadio Miguel Grau del Callao.

