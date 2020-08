El viernes pasado, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa donde anunció la lista de jugadores que arrancarán los entrenamientos de la Selección Peruana, pensando en el inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

En la convocatoria apareció el varios nombres nuevos, que el técnico argentino quiere tener cerca para ir observando y conociendo. Sin embargo, el estratega también decidió llamar a aquellos que ya tienen una gran experiencia vistiendo la camiseta de la bicolor, entre ellos Aldo Corzo.

“Siempre es algo muy lindo estar convocado, estoy muy contento. No me siento fijo en ningún lugar, por eso cada vez que me llaman me pongo feliz porque uno trabaja para eso, estoy enfocado y no puedo regalar nada”, señaló el jugador crema en una entrevista para el canal de youtube de Universitario.

En la misma conversación el jugador también se refirió al buen momento que atraviesa el equipo que dirige Ángel Comizzo y habló sobre el siguiente duelo que tienen pendiente para este lunes, ante Cienciano del Cusco.

“Estamos contentos porque conseguimos un triunfo después de varios meses. Venimos bien el grupo anda contento y tranquilo, sabemos que las cosas nos irán saliendo mejor y vamos con el mejor ánimo para el partido ante Cienciano”, señaló el futbolista

“Es un buen equipo, tienen muy buenos jugadores y están a dos puntos de nosotros, seguramente van a querer dar el golpe y estar cerca de nuestra posición”, continuó.

Universitario de Deportes y Cienciano se medirán este lunes a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. La transmisión estará a cargo de GOLPERU, sin embargo, no olvides que en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas de ningún detalle.

