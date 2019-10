Antonio García Pye: "Entiendo lo de los equipos, pero creo que deberían buscar correr algunas fechas"

Esta semana se anunciará la lista de convocados a la Selección Peruana , para los amistosos FIFA de noviembre. Sin embargo, ante el cruce de fechas con las últimas jornadas del Torneo Clausura, Antonio García Pye, gerente de Selecciones de la FPF, sugirió que se modifiquen las fechas de los encuentros locales.

"El miércoles o jueves se tendrá la lista de convocados de la

Selección Peruana , para los partidos amistosos. [...] Ricardo Gareca va a convocar a los que él necesita. Entiendo lo de los equipos; en mi opinión, deberían buscar correr algunas fechas, porque son partidos definitorios dentro del periodo FIFA", sostuvo García Pye para Fútbol como Cancha.

Y es que, al lanzarse la convocatoria esta semana, significaría que a partir del lunes 4 de noviembre los jugadores convocados del torneo local deberán ponerse a las órdenes de Ricardo Gareca, perdiéndose así las fechas 15 y 16 del Torneo Clausura.

Los posibles convocados serían Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez, Aldo Corzo, Alejandro Hohberg y Christofer Gonzales (dependiendo de su condición, ya que en el último partido pidió su cambio por una molestia). Se estaría boceando a José Carvallo, ante su buena racha, por Cáceda o por Álvarez.

Pero no solo la fecha doble preocupa a los clubes, sino también la convocatoria a la Sub-23 para los amistosos previos al Preolímpico de Colombia 2020. En ese sentido, García Pye afirmó que "Nolberto Solano ha conversado con Jean Ferrari, me imagino que lo mismo estará haciendo con otros clubes para que no haya ningún problema".

La Selección Peruana se medirá ante Colombia el viernes 15 de noviembre en Miami, por lo que estaría viajando hacia Estados Unidos el 9 de noviembre y retornando a Perú el sábado 16. el martes 19 la 'bicolor' recibirá a Chile en el Estadio Nacional. El sorteo para conocer el fixture de las Eliminatorias se dará el 3 de diciembre.

Alianza Lima: revive los goles y el triunfo ante Melgar en Arequipa. (Foto: Violeta Ayasta/Video América TV)

► Cobró y se fue: Iván Santillán dejó de ser jugador de Veracruz de México



► ¿A cuántos tantos del primero? Paolo Guerrero ya es el segundo goleador histórico del Brasileirao



► Ricardo Gareca suena como fuerte candidato para dirigir Independiente de Avellaneda



► Universitario | Jean Ferrari analiza solicitar la no convocatoria de Alberto Quintero en la fecha FIFA



► DT de Puebla, Juan Reynoso dejó polémica frase tras caer por 2-0 ante América por la Liga MX [VIDEO]