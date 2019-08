¿Carlos Ascues merece ser convocado nuevamente por Ricardo Gareca?

Se acerca una nueva fecha de amistosos FIFA para la Selección Peruana y, como es usual, Ricardo Gareca viene rompiéndose la cabeza con la convocatoria. Analiza estadísticas, rendimientos, números. Claro, la intención del técnico argentino es potenciar a su equipo de cara al inicio de las Eliminatorias y la Copa América del próximo año.

La tarea, de hecho, es bastante compleja. La blanquirroja viene de realizar una excelente Copa América 2019 -donde acabó en el segundo puesto- y se podría decir que el plantel llega prácticamente hecho (con alguna que otra excepción). Para meterse dentro de esa lista privilegiada de 23, alguien debe realmente destacar.

La Selección Peruana tuvo su pico de rendimiento en la Copa América 2019 ante Chile, en semifinales. (Fuente: América TV)

En un fútbol cada vez más creciente como el estadounidense, Carlos Ascues viene haciendo justamente eso. Con la '26' en la espalda, el 'Patrón' se ha ganado un sitio en el mediocampo titular del Orlando City y, después de mucho tiempo, tiene regularidad, algo que el 'Tigre' Gareca siempre ha pedido a sus convocados.

Que haya jugado seis de los últimos ocho partidos de los 'Leones' no es casualidad: su técnico, James O'Connor, ha encontrado en él un jugador versátil, polifuncional, capaz de llegar al área contraria con la misma tenacidad que para trabar en campo propio. Un jugador suficientemente hábil para hacer un lujo -de los productivos, obvio- y la siguiente jugada lanzarse de cara para marcar.

¡Tremendo caño de @carlos_ascues! El volante de #AlianzaLima tiró un lindo lujo a Luis Abram en el triunfo blanquiazul frente a #SC. pic.twitter.com/LoDzdRiEIU — Filippo Mendoza (@PippoJc) September 25, 2017

Eso, acaso, ¿no sería un gran plus para la bicolor? En el universo de Gareca no sobran jugadores que puedan actuar en más de una posición, así como Ascues, y que, además, tengan gol. Al volante no le tiemblan las piernas para definir y lo demostró en su debut con la Selección Peruana, allá por agosto del 2014, anotándole dos veces a Panamá. Pablo Bengoechea, entonces técnico nacional, apostó por él y este respondió con creces.

En octubre y noviembre de ese mismo año, incluso, siguió convirtiendo goles con 'Bengo', quien supo encontrarle ciertas virtudes ofensivas que nadie había tenido en cuenta. Quería que rompa líneas, que se desmarque y que siempre aparezca en el área rival, y así, nuevamente, logró vencer las redes de Paraguay y Guatemala.

Carlos Ascues acumula 21 partidos y cinco goles con la Selección Peruana, de los cuales dos fueron en su debut ante Panamá. (Fuente: Movistar Deportes)

Luego de variar entre 4-3-3 y 4-4-1-1, el 'Tigre' terminó la Copa América pasada con su habitual 4-2-3-1, con Yoshimar Yotún y Renato Tapia compartiendo el mediocampo. Esta, de hecho, es la misma formación con la que Ascues juega en el Orlando City. O'Connor lo probó antes en la defensa, y decidió que el mejor lugar para el 'Patrón' estaba unos metros más adelante. Que, si bien se acomoda atrás, en el medio -así como descubrió Bengoechea- explota aún más sus condiciones.

Los 'Leones' han levantado su rendimiento en la última recta de la Conferencia del Este, donde luchan palmo a palmo con Montreal Impact y Toronto FC por un sitio dentro de los siete primeros lugares (con ello clasifican a los play offs). Ahí, Ascues viene jugando un rol fundamental.

El peruano dio una asistencia para el tanto del triunfo este fin de semana, frente a Kansas, anotó hace dos fechas y registra un 88% de regates completados en la temporada, un número muy por encima del promedio para un mediocampista. De la misma forma, mantiene esa fortaleza en el juego aéreo, algo que siempre lo ha caracterizado, con un 79% de duelos ganados.

"Cuando estuvo en la Selección fue contratado por el Wolfsburgo, que no es cualquier equipo. Luego regresó al Perú. A nosotros no nos agradó. Lo que queremos es que el que sale, vaya a pelear un lugar. Ahora se ubica en otra posición, entonces él ya está compitiendo en otro puesto", dijo Gareca en marzo del 2018.

Ascues jugó 6 partidos en las Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: Eddy Lozano) Carlos Ascues podría tener una nueva oportunidad en la Selección Peruana. La FPF ya se contactó con el Orlando City para los próximos amistosos. (Foto: Eddy Lozano) depor

Carlos Ascues -luego de volver a emigrar, 'comer' banca de nuevo y hasta no salir en lista- peleó por su sitio y es ahora una de las figuras del Orlando City. Tiene continuidad. En su nueva posición, distinta a la que tenía con el 'Tigre', tendrá que luchar con dos 'fijos', como Yotún y Tapia, pero, si algo ha demostrado el 'Patrón', es que va a combatir hasta el final. Pero, para eso, necesita una oportunidad. ¿Se la volverán a dar?

