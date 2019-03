Estamos cerca: ¿Hace cuánto tiempo no clasifica una Selección Sub 17 de Perú a un hexagonal final?

La Selección Peruana tuvo su tercer compromiso en el Sudamericano Sub 17 , esta vez, con una victoria con tres goles que le da la posibilidad a la ‘bicolor’ de pelear por la clasificación al hexagonal final. No obstante, Ecuador no será rival sencillo, por lo que se deberá esperar a este importante duelo. ¿Desde cuándo una Sub 17 de Perú no ingresa al hexagonal final?

Debemos remontarnos al 2013. El Sudamericano de aquel año se realizó en Argentina, para la clasificación al Mundial Sub 17 en Emiratos Árabes. Aquella vez, la Selección Peruana Sub 17 dirigida por Edgar Texeira jugó en el Grupo B, frente a Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile.

Entre los muchachos que conformaron aquel plantel estaban Adrián Ugarriza, Luis Abram, Jhon Barrueta, Beto Da Silva, Ítalo Espinoza, Enmanuel Paucar y Roberto Siucho, algunos de ellos convocados para los recientes amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos.

En pelea hacia el hexagonal: Perú ganó 3-1 a Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en el estadio San Marcos

En el estadio Malvinas, Perú tuvo un duro inicio ante Uruguay, con el que perdió 2-0. No obstante para la fecha 3 la ‘bicolor’ pudo recuperarse con el triunfo ante Bolivia. Mientras que con Chile se logró el único empate con un gol, pero frente a Brasil caímos 3-0.

Al término de la fase de grupos, la Sub-17 logró sumar 4 puntos que le dio el pase al hexagonal final. Sin embargo, los otros cinco equipos con los que clasificó a la última ronda no le dejaron el camino sencillo. Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay cerraron la ilusión peruana de ir al Mundial Sub 17 de Emiratos Árabes, luego de cinco derrotas consecutivas.

La Selección Peruana que no solo clasificó al hexagonal final, sino que alcanzó uno de los cuatro cupos al Mundial Sub 17 de Corea del Sur en el 2007. En aquella ocasión, los dirigidos por Juan José Oré lograron un triunfo histórico ante Brasil, lo que les hizo acreedores al apelativo de los ‘Jotitas’.

Perú llegó a encabezar Grupo A, al conseguir dos victorias y un empate ante las selecciones de Costa Rica, Corea del Sur y Togo. Para los octavos de final, Perú tuvo que enfrentarse ante Tayikistán, alcanzando un agónico empate que los llevó a definición por penales.

Con el aliento de todo un país que los apoyaba desde el otro lado del mundo, los ‘Jotitas’ anotaron los cinco penales que necesitaban para pasar a cuartos de final. Sin embargo, al llegar a esta fase, el sueño de seguir avanzando en el Mundial Sub 17 concluyó, tras caer 2-0 ante Gana.

La Selección Peruana Sub 17 ahora tiene la posibilidad de poder clasificar al hexagonal final. Con 5 puntos sumados y tres goles a favor, la ‘bicolor’ se halla en el segundo lugar del tablero, por lo que para asegurar su pase, será necesario que gane o empate ante su similar de Ecuador.

