GIANLUCA LAPADULA

Es el que mejor llega a esta convocatoria. El presente de Gianluca Lapadula lo conocemos todos. Es la figura estelar del Cagliari, que busca el ansiado retorno a la Serie A. El último martes ‘Lapagol’ aportó con un gol en el agónico triunfo ante Parma, por las semifinales. Además, Lapadula lleva cinco partidos consecutivos anotando para los de Cerdeña . Su convocatoria no está en discusión así su equipo clasifique a la final, ya que estos partidos se disputarían la próxima semana y quedaría liberado justo cuando arranque la fecha FIFA. Es el mejor momento del delantero peruano desde que decidió jugar por la bicolor. Ojalá su racha se extienda por tierras asiáticas.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO GIANLUCA LAPADULA 33 Cagliari (ITA) 10 10 9 1 30 de mayo

Gianluca Lapadula suma un gol con Juan Reynoso. Fue ante El Salvador, en 2022.

CHRISTIAN CUEVA

Llegó como fichaje estrella para Alianza Lima y retumbó el mercado de pases en el fútbol peruano. La llegada de Christian Cueva fue previa la convocatoria de Juan Reynoso para los amistosos de marzo frente a Alemania y Marruecos, por lo que ‘Aladino’ no fue considerado en la lista. Antes sí había estado en los cuatro partidos previos (México, El Salvador, Paraguay y Bolivia). Cueva ha venido teniendo continuidad y en la última fecha, frente a Binacional, anotó y dio una asistencia. Debe estar entre los tres mejores futbolistas de la selección peruana en los últimos diez años y seguramente eso debe pesar en la convocatoria.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO CHRISTIAN CUEVA 31 Alianza Lima (PER) 8 6 1 1 28 de mayo

Christian Cueva anotó su primer gol de la temporada ante Binacional. Video: Liga 1 Max.

PEDRO GALLESE

El capitán de la bicolor es fijo en la convocatoria. Pedro Gallese es titular en Orlando City, pese a que el equipo no atraviesa su mejor momento. El ‘Pulpo’ no disputó todos los partidos en la ‘Era Reynoso’, ya que el ‘Cabezón’ quiso ver en acción a José Carvallo y Carlos Cáceda. Sin embargo, f ue la gran figura en los últimos amistosos frente a Alemania, donde evitó una goleada, y ante Marruecos, donde fue clave para mantener el arco en cero . La duda pasa por saber quiénes lo acompañarán en el arco. ¿Volverán a estar Carvallo y Cáceda o tendremos alguna sorpresa?

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES PROM. MIN. ÚLTIMO PARTIDO PEDRO GALLESE 33 Orlando City (USA) 9 9 -13 90 27 de mayo

Pedro Gallese es el capitán de la selección peruana en el proceso de Juan Reynoso.(Foto: AFP)

YOSHIMAR YOTÚN

Yoshimar Yotún, habitual titular en la selección peruana de Ricardo Gareca, se puso la celeste para seguir en actividad y, de pasada, esperar alguna oferta del extranjero. Este año su rendimiento ha ido en aumento y eso debido a que se pudo recuperar de algunas lesiones que no le permitieron tener continuidad. Sin embargo, en el último tramo hemos visto la mejor versión de ‘Yoshi’, siendo lo más recordado el partido ante River Plate , donde el volante anotó y fue considerado en el equipo ideal de la fecha para la Conmebol. Este año ha jugado tanto como volante mixto como lateral por izquierda. Ha venido jugando y seguro está en la agenda de Juan Reynoso para ver si lo tenemos para la gira asiática.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO YOSHIMAR YOTÚN 33 Sporting Cristal (PER) 10 9 1 1 25 de mayo

Yoshimar Yotún viene de brillar y anotarle a River Plate por la Libertadores. Video: ESPN.

RAÚL RUIDÍAZ

Su poca eficacia con la bicolor le ha pasado factura a Raúl Ruidíaz, quien no anota con el equipo de todos desde un amistoso frente a Islandia, previo al Mundial 2018 . Sin embargo, Juan Reynoso lo conoce y tiene plena confianza en la ‘Pulga’. Recordemos que el ‘Cabezón’ lo hizo debutar en Primera División, cuando era el técnico de Universitario de Deportes en 2009. En este nuevo proceso ha sido considerado, pero ante El Salvador se lesionó en el arranque del partido y frente a Alemania casi ni tocó la pelota. Lo que hace dudar su presencia en la lista es la poca participación que ha tenido tras la última fecha doble en su club. Si bien en Seattle es titular, viene arrastrando una lesión que no le permite brillar como quisiera. El último miércoles tuvo minutos. ¿Lo tendremos en la lista.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO RAÚL RUIDÍAZ 32 Seattle Sounders (USA) 4 1 2 0 31 de mayo

El último gol de Raúl Ruidíaz con la selección peruana fue el 27 de marzo de 2018, ante Islandia. Video: Movistar Deportes.

PAOLO GUERRERO

Una posible convocatoria de Paolo Guerrero genera opiniones divididas. Los que no están de acuerdo tienen el argumento de que es un futbolista que ya está en el ocaso de su carrera y que, además, no está recuperado al 100% de la última lesión que sufrió y que lo alejó de la selección peruana (su último partido fue en octubre de 2021). Sin embargo, también hay la posición que está a favor del retorno del ‘Depredador’. La experiencia que tiene, la continuidad que viene teniendo últimamente en Racing Club y la escasez de delanteros peruanos en la actualidad nos hace pensar que el ciclo del artillero histórico de la bicolor todavía no ha terminado . Incluso recibió la visita de Juan Reynoso, quien también aprovechó su estadía en Argentina para charlar con Catriel Cabellos y Luis Advíncula. Las Eliminatorias arrancan en setiembre y siendo estos partidos en Asia amistosos, es la oportunidad para volver a ver a ‘PG9′ en acción. Todo en manos del ‘Cabezón’.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO PAOLO GUERRERO 39 Racing Club (ARG) 10 6 2 1 28 de mayo

Paolo Guerrero no anota con la bicolor desde la final de la Copa América 2019. Foto: Racing.

CARLOS ZAMBRANO

La Liga 1 pudo ver a un Carlos Zambrano maduro y en buen nivel. El ‘León’, que dejó Boca Juniors para jugar en Alianza Lima, viene de consagrarse en el Torneo Apertura con el equipo blanquiazul. Además, el central ha tenido continuidad y es fijo para Guillermo Salas. ¿Su convocatoria estaría en duda? Recordemos que Zambrano fue expulsado en el último partido frente a Marruecos . Si bien no es un juego oficial, cuando un seleccionado recibe la roja debe cumplir una fecha de sanción. Es decir, si Juan Reynoso decide convocar al ‘León’ solo sería para que juegue ante Japón. Además, arrastra una lesión en la rodilla que nos hace pensar, además de la suspensión, que su presencia está en veremos.

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR GOLES ÚLTIMO PARTIDO CARLOS ZAMBRANO 33 Alianza Lima (PER) 10 10 2 28 de mayo

Carlos Zambrano fue expulsado en el duelo ante Marruecos. (Foto: EFE)

ALEXANDER CALLENS

Su apuesta fue en grande. Alexander Callens era titular indiscutible del New York City e incluso logró campeonar la MLS con ese equipo. Así el ‘Muro’ no solo se ganó el respeto de los hinchas de ese equipo, sino también le permitió llegar a la selección y consolidarse en el tramo final del proceso de Ricardo Gareca como técnico de la bicolor. El defensa decidió asumir un nuevo reto, que fue fichar por el Girona de España, equipo que disputa La Liga de España y hoy tiene opciones matemáticas de meterse en un torneo internacional. El tema es que Callens llegó a este equipo cuando el torneo ya estaba empezado y le costó ganar un lugar en el equipo titular. Si a eso le sumamos que tuvo una lesión que lo alejó parte de este 2023. La última vez que Juan Reynoso lo llamó fue para los amistosos frente a Paraguay y Bolivia, en noviembre de 2022. Esta temporada nunca fue titular y hoy su convocatoria ya no es fija como antes .

FUTBOLISTA EDAD CLUB PARTIDOS TITULAR MINUTOS BANCA ÚLTIMO PARTIDO ALEXANDER CALLENS 31 Girona (SPA) 4 0 65 4 23 de mayo

Alexander Callens estuvo casi tres meses de para. Hoy ya tiene minutos. | Foto: captura





