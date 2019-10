Daniel Ahmed continuará al mando de la Unidad de Menores de la FPF hasta fin de año.

Se mantiene en el cargo. Daniel Ahmed continuará como jefe de la Unidad de Menores de laFPF , ante el respaldo de la Federación. Su contrato tiene vigencia hasta diciembre de este año; sin embargo, desde la Videna agregaron que tendrá la opción de renovar por un periodo más.

Los resultados obtenidos por los elencos Sub-17 y Sub-20 abrieron el debate de si debía o no mantenerse en el cargo, así como si continuaría un periodo más. Al respecto, desde la Federación sostuvieron que " Daniel Ahmed oficialmente es técnico de la FPF. Tiene contrato hasta diciembre con opción a renovar".

No obstante, los resultados no serían el único motivo que habría puesto en duda la continuidad de Ahmed, sino también una posible reestructuración dentro de la unidad de menores, dándole autonomía a cada uno de los elencos a su cargo. Aunque de la Videna no afirmaron que este sistema se aplique, sí indicaron que sería puesto a debate, especialmente por lo económico.

Daniel Ahmed asumió el mando en la FPF, desde enero del 2016. Al año siguiente, las selecciones Sub-17 y Sub-20 quedaron últimos en sus grupos en cada uno de sus respectivos torneos. Este año, el elenco Sub-17 estuvo cerca de clasificar al Mundial, pero por diferencia de goles quedó fuera; mientras que la Sub-20 solo sumó tres puntos en el Sudamericano de Chile.

Otro reto pendiente en la Videna es la preparación del elenco Sub-23, pues deberá quedar listo para el Preolímpico de Colombia, que se disputará a mediados de enero. Los dirigidos por Nolberto Solano no han tenidos los resultados esperados, pero le resta una fecha doble de amistosos más, antes de viajar a suelo cafetero y disputar un pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El reclamo de San Martín por los fallos arbitrales en su contra. (Foto/video: América TV)

► ¡Mejor jugador y goleador! Paolo Guerrero recibió dos premios en la Copa Brasil 2019



► Alexander Succar: “Sé que en la Selección están buscando recambios y yo puedo encajar muy bien”



► Gabriel Costa y el contundente mensaje que mandó por la crisis que se vive en Chile



► Selección peruana Sub-23 jugará amistosos con Bolivia en noviembre y Nolberto Solano ya no cederá jugadores | FOTO



► Selección peruana | Christian Ramos sobre el Whatsapp de la bicolor: "André Carrillo me quiere sacar" | FOTO