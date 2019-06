¿Cómo nos fue cuando Jefferson Farfán y Paolo Guerrero jugaron juntos?

Quizás no se les tomó la importancia debida. Para muchos, pasaron desapercibidos en ese momento. Un 2 de marzo de 2001, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán alinearon juntos por primera vez en una Selección Peruana. Un empate a un gol ante Argentina en el Sudamericano Sub 17 de Arequipa fue el inicio de una aventura entre dos amigos que hasta ya jugaron un Mundial de mayores.

Son 10 meses de diferencia entre sus nacimientos y grandes compinches desde el colegio. Fueron campeones de los Bolivarianos 2001, pero no clasificaron a los Juegos Olímpicos 2004. Con 20 años, el destino los unió esta vez en la selección mayor a mitad de la Eliminatoria al Mundial de Alemania. El 9 de octubre de hace 15 años, el Hernando Silves de La Paz, en Bolivia, fue testigo del estreno de esta dupla.

Los goles recién llegarían un mes después. La bicolor se jugaba la vida ante Chile en su primer encuentro en Lima. Farfán y Guerrero, quien ingresó por Claudio Pizarro, anotaron ante 'La Roja'. Perú ganó 2-1 y los hinchas ya se ilusionaban con este dúo. La meta era volver a una Copa del Mundo y ¿por qué no lograrlo con ambos en la cancha?

Las cosas no fueron bien a corto plazo. Perú no clasificó a ese Mundial y, en 2007, Jefferson Farfán fue suspendido por José del Solar, lo que separó a este par por dos años. A su regreso, la 'Foquita' otra vez fue apartado por algunos meses y Guerrero no convencía del todo al incio del ciclo de Sergio Markarián. Aún así, se ganaron un lugar en el '11' titular. El camino a Brasil 2014 fue otro fracaso rotundo a puertas de sus 30 años.

Farfán y Guerrero juntos en la Selección Peruana mayor PARTIDOS : 41 Ganados / Empatados / Perdidos: 10 / 13 / 18 Minutos juntos: 2641’ Juntos como titulares: 30 Goles: 24 (13 Farfán / 11 Guerrero) Primero: Bolivia 1-0 Perú – Eliminatorias (09.10.2004) Mejor resultado: Perú 3-0 Uruguay – Copa América (26.06.2007)

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero son los dos goleadores históricos de la Selección Peruana. La primera vez que anotaron juntos fue en 2004. (Foto: GEC / Video: YouTube)

Selección Mayor Partido Fecha Torneo Tiempo juntos Farfán Guerrero Bolivia 0-1 Perú 09.10.2004 Eliminatorias 90’ Titular Titular Paraguay 1-1 Perú 13.10.2004 Eliminatorias 24’ Titular Suplente Perú 2-1 Chile 17.11.2004 Eliminatorias 19’ Titular (1 gol) Suplente (1 gol) Perú 2-2 Ecuador 30.03.2005 Eliminatorias 90’ Titular (1 gol) Suplente (1 gol) Colombia 5-0 Perú 04.06.2005 Eliminatorias 18’ Titular Suplente Perú 0-0 Uruguay 07.06.2005 Eliminatorias 90’ Titular Titular Venezuela 3-1 Perú 03.09.2005 Eliminatorias 90’ Titular (1 gol) Titular Argentina 2-0 Perú 09.10.2005 Eliminatorias 82’ Titular Titular Perú 1-1 Ecuador 06.09.2006 Amistoso 90’ Titular Titular (1 gol) Perú 2-1 Ecuador 03.06.2007 Amistoso 90’ Titular (1 gol) Titular Perú 0-2 Ecuador 06.06.2007 Amistoso 90’ Titular Titular Perú 3-0 Uruguay 26.06.2007 Copa América 80’ Titular (1 gol) Titular Venezuela 0-2 Perú 30.06.2007 Copa América 90’ Titular Titular Perú 2-2 Bolivia 03.07.2007 Copa América 44’ Titular Titular Perú 1-1 Brasil 17.11.2007 Eliminatorias 45’ Titular Titular Perú 2-0 Paraguay 07.10.2011 Eliminatorias 89’ Titular Titular (2 goles) Chile 4-2 Perú 11.10.2011 Eliminatorias 90’ Titular (1 gol) Titular Ecuador 2-0 Perú 15.11.2011 Eliminatorias 65’ Titular Titular Túnez 1-1 Perú 29.02.2012 Amistoso 16’ Suplente Titular Perú 1-0 Nigeria 23.05.2012 Amistoso 90’ Titular Titular (1 gol) Perú 0-1 Colombia 03.06.2012 Eliminatorias 5’ Suplente Titular Perú 2-1 Venezuela 07.09.2012 Eliminatorias 48’ Titular (2 goles) Suplente Perú 1-1 Argentina 11.09.2012 Eliminatorias 4’ Titular Suplente *Paraguay 1-0 Perú 16.10.2012 Eliminatorias 66’ Titular Titular Trinidad y Tobago 0-2 Perú 06.02.2013 Amistoso 13’ Titular Suplente Perú 1-0 Ecuador 07.06.2013 Eliminatorias 88’ Titular Titular Colombia 2-0 Perú 11.06.2013 Eliminastorias 31’ Suplente Titular Perú 2-1 Uruguay 06.09.2013 Eliminatorias 90’ Titular (1 gol) Titular Perú 1-1 México 03.06.2015 Amistoso 73’ Titular (1 gol) Titular Perú 1-2 Brasil 14.06.2015 Copa América 83’ Titular Titular Perú 0-0 Colombia 21.06.2015 Copa América 35’ Suplente Titular Perú 3-1 Bolivia 25.06.2015 Copa América 76’ Titular Titular (3 goles) Chile 2-1 Perú 29.06.2015 Copa América 90’ Titular Titular Perú 3-4 Chile 13.10.2015 Eliminatorias 90’ Titular (2 goles) Titular (1 gol) Perú 1-0 Paraguay 13.11.2015 Eliminatorias 90’ Titular (1 gol) Titular Brasil 3-0 Perú 17.11.2015 Eliminatorias 90’ Titular Titular *Perú 2-2 Venezuela 26.03.2016 Eliminatorias 60’ Titular Titular (1 gol) Argentina 0-0 Perú 05.10.2017 Eliminatorias 69’ Titular Titular Suecia 0-0 Perú 09.06.2018 Amistoso 90’ Titular Titular Perú 0-1 Dinamarca 16.06.2018 Mundial 23’ Titular Suplente Perú 0-1 Francia 21.06.2018 Mundial 45’ Suplente Titular

El 'efecto Gareca' también alcanzó a esta dupla. El 'Tigre' aprovecho que ya eran dos experimentados atacantes para potenciarlos, a la 'Foquita' de media punta y al 'Depredador', como centro delantero. Otra drástica medida apartó al exatacante del PSV por casi un año de la Selección Peruana. En ese tiempo, Guerrero se convirtió en el líder bicolor que todos esperábamos.

Perú agarró confianza, aunque no pudo clasificar a Rusia 2018 en el partido ante Colombia. Todos pensábamos que el destino haría que ambos firmen la clasificación ante Nueva Zelanda, pero una repentina sanción de la FIFA dejó fuera a Paolo Guerrero. Jefferson Farfán no olvidó a su amigo de toda la vida y, al anotar el gol de la clasificación, celebró con una camiseta del '9'.

Paolo Guerrero respondió a Farfán. (Getty Images) Así celebró Jeffersdon Farfán su gol ante Neuva Zelanda. (Getty Images) Getty Images

Una repentina decisión de Gareca no permitió ver a esta dupla arrancar en el Mundial. El argentino puso de titular solo a Farfán ante Dinamarca y a Guerrero ante Francia. Cuando parecía que alinearían los dos contra Australia, un fuerte golpe en la cabeza hizo inviable que la 'Foquita' juegue. Sin embargo, cuando terminó el partido –y con eso la participación peruana en Rusia– Paolo le devolvió el gesto a su amigo y celebró con la '10' característica de Farfán.

Jefferson Farfán agradece a Paolo Guerrero: "Gracias, hermano del alma. Te amo" (Fotos: AFP/Reuters/Instagram) Jefferson Farfán agradeció a Paolo Guerrero: "Gracias, hermano del alma. Te amo" (Fotos: AFP)

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero han jugado 41 partidos juntos por la bicolor, 30 como titulares. Entre ambos suman 24 goles, pero solo anotaron en el mismo partido en tres oportunidades: dos con Autuori, para luego esperar una década para que se repita con Gareca. ¿Cómo nos irá con ambos en Brasil 2019?

Goles en el mismo partido Partido Goles Perú 2-1 Chile (17.11.2004) Un gol cada uno Perú 2-2 Ecuador (30.03.2005) Un gol cada uno Perú 3-4 Chile (13.10.2015) Dos goles Farfán, uno Guerrero | Por entrenador Nombre Partido Paulo AUTUORI 4 Freddy TERNERO 4 Franco NAVARRO 1 Julio C. URIBE 5 José DEL SOLAR 1 Sergio MARKARIÁN 13 Ricardo Gareca 13

Brasil 2019 será la tercera Copa América en que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jueguen juntos. Ya lo hicieron en 2007 y 2015. (Foto: AP / Video: YouTube)

► ¡Año del 'Tigre'! Los 3 récords que Ricardo Gareca puede alcanzar con la Selección Peruana en la Copa América

► Selección Peruana: todo lo que debes saber de los 23 convocados a la Copa América Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]

► ¡Es tu momento, capitán! Los récords que alcanzaría Guerrero con la Selección en la Copa América