En tiempo de cuarentena, los futbolistas han decidido sacarle provecho a sus redes sociales, especialmente a Instagram, donde constantemente realizan transmisiones en vivo, ya sea con periodistas o entre ellos mismos y, para la sorpresa de muchos, Edison Flores ha sido uno de los que más apariciones ha tenido en internet.

En conversación con Movistar Deportes, el atacante de la Selección Peruana contó que antes le ganaba la timidez al momento de ser entrevistado y se animó a bromear haciendo referencia a la forma de hablar de Aldo Corzo.

“Escuchar a Daniel Peredo era muy motivador para los jugadores, no creo que solo a mi me haya pasado, sino a otros jugadores también. No me gustaban las entrevistas porque tartamudeaba, me daba ‘la de Corzo', se me iban las ideas. Logré sacarme los nervios en una entrevista con Daniel”, confesó el futbolista.

Se pone la camiseta

En uno de los videos que Edison Flores protagonizó en estas últimas semanas alentó a los reservistas del Ejército del Perú a sumarse a la batalla contra la propagación del coronavirus y aseguró que si él lo haría.

“Hoy, nuestro rival a vencer, es el coronavirus. Por eso, el Perú ha decidido convocar a los siguientes jugadores: soldados reservistas de la promoción 2018, 2019 y febrero 2020. Si yo hubiese sido convocado, no me perdería este partido”, sostuvo el jugador del DC United.

“Nuestro seleccionado nacional, Edison Flores, apoya la convocatoria al llamamiento extraordinario de la reserva orgánica perteneciente a las últimas clases: Licenciados en los años 2018, 2019 y febrero 2020. ¡Licenciados, su Ejército los espera!”, señala la descripción del video que fue publicado por el Ejército del Perú.

