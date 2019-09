Erick Osores: "Ricardo Gareca sin Paolo Guerrero y sin Christian Cueva no puede desarrollar un segundo plan"

La Selección Peruana tiene claro que el duelo ante Brasil no es solo un amistoso, sino una revancha. Ricardo Gareca tendría en mente una posible formación que permita dar pelea en la cancha; sin embargo, ante la ausencia de un referente en el ataque, se abre el debate de si el esquema que se usa realmente funciona o no, tras el resultado ante Ecuador.

"Es cierto que es una búsqueda el partido amistoso, pero va quedando claro que Ricardo Gareca sin Guerrero y sin Cueva, que no está jugando bien, no puede desarrollar un segundo plan. Perú no tiene otra fórmula que no sea la del 4-2-3-1, con Cueva detrás de Paolo. Si sacas eso, Perú se desarma y tiene una orfandad en el ataque", sostuvo Erick Osores en Fútbol en América.

Y es que en el duelo ante Ecuador se tuvo problemas evidentes para llegar hasta el área rival y generar situaciones claras de peligro, que permitan que haya goles a favor. Raúl Ruidíaz estuvo de '9', pero tuvo pocas ocasiones con el balón, una de las razones sería que no funcionaría con él el mismo sistema que se tiene con Paolo Guerrero.

La contundente respuesta de Erick Osores tras la derrota de la Selección Peruana ante Ecuador. (Video: América TV)

Además, el periodista tuvo fuertes opiniones sobre la derrota ante el cuadro norteño. "Le cuesta al equipo peruano ante rivales inferiores en papel. Ecuador lo era en el papel, por la juventud de su plantel. Siento que Perú no entra tan convencido. Ellos jugaron su mundial, fueron a todas las pelotas, las jugó como si fuera la última. Ya he visto partidos donde al elenco peruano le cuesta revolucionar", agregó.

La Selección Peruana tendrá una nueva oportunidad de subsanar errores y mostrar el poderío que se tiene ante Brasil. El duelo se desarrollará este martes 10 de setiembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m., según el horario confirmado, y será transmitido vía Movistar Deportes y Latina TV.

Yoshimar Yotun se tiene lo necesario para ganar el amistoso de Perú vs. Brasil (Parte II). (Video: José Luis Saldaña)

► Pedro Gallese anotó un golazo a Patricio Álvarez en las prácticas previas al amistoso de Brasil [VIDEO]



► Cambio de horario: ¿a qué hora se enfrentarán Perú vs. Brasil por el amistoso FIFA en Los Ángeles?



► Yoshimar Yotun dejó un contundente mensaje y calentó el partido contra Brasil



► Instagram | Jefferson Farfán llamó "ladrón" a su excompañero en Schalke 04 y este le respondió "te amo" | VIDEO



► Perú vs. Brasil | selección peruana intensificó labores con miras al amistoso en Los Angeles | FOTOS