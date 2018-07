Selección Peruana: ¿será fácil o difícil armar un equipo para la Copa América 2019?

Punto final. Rusia 2018 acabó con el categórico triunfo de Francia ante Croacia, aunque para la Selección Peruana finalizó con el 2-0 sobre Australia el 26 de junio. Aún sin entrenador, y con aparentes problemas en la FPF, los días pasan para armar una planificación en cara al camino hacia Qatar 2022 y a la Copa América 2019, el primer objetivo real de la bicolor. ¿Cómo debería ir todo de acá a un año?

El once titular peruano no debería sufrir tantas modificaciones, quizás las dudas van en qué sucederá con nuestros futbolistas categoría 1984-1986: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Alberto Rodríguez y José Carvallo. Los tres primeros irían por su quinta eliminatoria y los únicos en hacerlo (Héctor Chumpitaz, Leao Butrón, Flavio Maestri, Roberto Palacios y Claudio Pizarro) no fueron tan trascendentes y apenas formaron parte.

Bajo esa lógica, un potencial once titular sería con Pedro Gallese en el arco, Luis Advíncula, Ánderson Santamaría (en reemplazo del 'Mudo'), Christian Ramos y Miguel Trauco en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotun en primera línea; André Carrillo, Christian Cueva y Édison Flores en la volante ofensiva, y la gran duda es quién sería el '9', por ahora con Raúl Ruidíaz de titular en algún caso de emergencia por Paolo Guerrero.

¿Algún futbolista volverá o debutará en la Selección Peruana? Lo primero debería estar ligado a la continuidad o no de Ricardo Gareca Gareca. Cristian Benavente (24 años), 'Beto' Da Silva (21), Luis Abram (22) y Sergio Peña (22) quedaron a puertas de una convocatoria a Rusia 2018. Por otro lado, el 'Tigre', de manera silenciosa, dejó de lado a futbolistas que aún podrían sumar aún como Carlos Zambrano (29), Carlos Ascues (26) o Irven Ávila (27).

Alejandro Duarte (24 años) no llegó a debutar con la bicolor en el pasado marzo. Para muchos, el germano-peruano debería ser el '1' de la Selección Peruana en el corto plazo. Hay varios futbolistas que también esperan su oportunidad, muchos en puestos muy copados en nuestro actual plantel. Pensando en la Copa América 2019 se ve muy difícil que logren un cupo, más no para las Eliminatorias.

Todo el trabajo parte desde el entrenador, y por ahora la bicolor está sin una cabeza fija. Ya van casi dos semanas desde que el Ricardo Gareca confirmó que iba a "pensar" su continuidad en Perú. ¿Cuál será el desenlace? Nuestro conjunto patrio regresará a las canchas el 6 de setiembre y la misión es mantenernos en el primer mundo del balompié.

