Selección Peruana: la Federación Peruana de Fútbol cumple 97 años

El 23 de agosto de 1922 se creó la Federación Peruana de Fútbol, máximo ente de este deporte en nuestro país. La FPF es la responsable del desarrollo y organización del fútbol, futsal y fútbol playa, masculino y femenino, de todas las edades. En toda su historia, la Selección Peruan a mayor ganó dos ediciones de Copa América (1939 y 1975) y jugó en cinco mundiales, el último en Rusia 2018.

A inicios del siglo pasado, el fútbol aún era algo casi inexistente en el Perú. Solo unos pocos peruanos que llegaron a vivir en Gran Bretaña lo practicaban en el campo Santa Sofía, ubicado en la hoy avenida Grau. Británicos y nacionales se enfrentaban entre sí, casi en el anonimato, pateando entre ellos una pesada pelota de cuero que debía llegar a una especie de arco hecho de madera. Luego de su difusión gracias a los clubes más distinguidos de Lima, en febrero de 1912 se funda la Liga Peruana de Foot Ball, pero no pudo cumplir con todas las expectativas.



Es así como el 23 de agosto de 1922 se funda la Federación Peruana de Foot Ball (luego modernizando ese término a Fútbol) para que resuelva los problemas que ya había en el balompié nacional y organizar los torneos. En 1924, fue reconocida por la FIFA y la Conmebol. Recién en su quinto año de fundación tiene su primera representación oficial. La Selección Peruana, vestido en ese entonces con camiseta de franjas rojas y blancas, como el Atlético Madrid, perdió 4-0 ante Uruguay en Copa América. Un partido para guardar eternamente en el baúl.

La Federación Peruana de Fútbol ganó el premio Fair Play en el Mundial de México 1970 (Foto: Fernando Sangama) La Federación Peruana de Fútbol ganó el premio Fair Play en el Mundial de México 1970 (Foto: Fernando Sangama)

Entre los máximos logros de la Federación Peruana de Fútbol están los títulos de la Selección Peruana en la Copa América 1939 y 1975, además de los Juegos Bolivarianos 2005 logrados por la selección femenina. A esto se le suma un Sudamericano Sub 15 (2013), una medalla de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud (2014) y cinco preseas doradas en los Juegos Bolivarianos.



También, la FPF tuvo presencia en siete torneos FIFA. Perú asistió a cinco Mundiales de mayores, el primero de la historia en Uruguay 1930, el inovidable México 1970, pasando por Argentina 1978, España 1982 y el histórico Rusia 2018. Y también dijo presente en dos en la categoría Sub 17: Perú 2005 y Corea del Sur 2007. Además, estuvo en dos Juegos Olímpicos, el polémico Berlín 1936 y Roma 1960.



La Federación Peruana de Fútbol organizó seis ediciones de Copa América y un Mundial Sub 17, todas con relativo éxito y buenas impresiones. Además, cuenta con diversos premios gracias a las destacadas actuaciones de la Selección Peruana, como el Fair Play de la Copa del Mundo en 1970.

Réplica del primer trofeo ganado por la Federación Peruana de Fútbol, el de la Copa América 1939. Está en la Videna. (Foto: Fernando Sangama) Réplica del primer trofeo ganado por la Federación Peruana de Fútbol, el de la Copa América 1939. Está en la Videna. (Foto: Fernando Sangama)

Eso sí, también pasó por momentos difíciles. En sus inicios, no había dinero en caja y hacía hasta lo imposible para conseguir fondos y jugar en el primer Mundial y distintas ediciones de Copa América. Esta búsqueda acabó con una fuerte suspensión a Alianza Lima en 1929.



En parte de la década del 50 y también del 70, perdió su autonomía y la Selección Peruana fue manejada por la Asociación Nacional de Fútbol. Bajo ese régimen salió campeón de la Copa América y clasificó al Mundial de Argentina. En 2008, la FIFA suspende por un mes a la FPF por una disputa entre Manuel Burga y Arturo Woodman, quienes finalmente llegaron a un acuerdo. En la actualidad, hay cierta incertidumbre por la situación de los estatutos.

A solo dos años de su centenario, la Federación Peruana de Fútbol espera que la bicolor haga un buen papel en la próxima Copa América y Eliminatorias. Así, volveremos a ver a nuestro combinado patrio en una Copa del Mundo. Además, están a la expectativa de ser elegida como sede del Mundial Sub 20 del 2021. A cruzar los dedos.