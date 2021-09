El estadio San Marcos era una fiesta. La Selección Peruana Femenina luchaba por el séptimo lugar de los Juegos Panamericanos y si bien los resultados deportivos no fueron los esperados -perdieron con Jamaica 1-0 y quedaron octavas-, hubo un detalle por aplaudir: el fútbol femenino no solo tuvo un lleno en sus graderías. También pudo ser visto, por primera vez, a través de una pantalla.

Sin embargo, aquella ilusión de seguir creciendo -y que se vio fortalecida con las dos finales del torneo local, que se disputaron en el Nacional con presencia de cámaras-, quedó suspendida. Desde aquel seis de agosto del 2019, la blanquirroja nunca más volvió a competir. Hoy (3:00pm) después de más de dos años, lo hará en Quito, Ecuador, donde tendrá dos duelos amistosos. También jugarán el martes a la misma hora.

Es por ello que, según afirma el periodista deportivo, Eduardo Combe, los partidos que tendrán las chicas se deberán tomar con pinza. “Hablando de su regreso a los campos, es seguro que veamos a un Ecuador superior a las nuestras en ambos amistosos. Ojalá que el análisis y crítica vaya de acuerdo a la realidad de un seleccionado que no pisa una cancha desde los Panamericanos de Lima 2019. Burlarse o presumir que les fue mal en estos partidos sería totalmente desatinado”, aseguró el periodista Eduardo Combe.

Asimismo, Daniella Fernández, periodista de Movistar Deportes, resalta la importancia de estos encuentros con miras a la Copa América 2022, que tendrá como objetivo principal obtener el cupo para el Mundial de Fútbol Femenino: “Estos son los partidos para observar ataque y defensa. Ecuador es un buen rival para medirnos. Y corregir todos los errores para los amistosos de noviembre ante Paraguay. La Copa América dará tres cupos al mundial y dos irán al repechaje. Creo que el sueño de ver a Perú en el mundial femenino se puede dar. Pero todos debemos empujar el carro para el mismo lado”.

Cabe resaltar que antes de partir a Ecuador, la Selección Peruana cumplió su séptimo microciclo (del 6 hasta el 13 de septiembre), en el Complejo Deportivo de la Videnita de Chincha. “Es aquí cuando vamos a ver el resultado de tres acciones. Por un lado, el valor de los microciclos que fueron planificados; por otro, la competitividad que nos brindó la Liga Femenina y además, el resultado de la negligencia de la Federación Peruana de Fútbol durante todo el 2020, año en el que no hubo actividad en fútbol femenino en el país, a diferencia del rival”, afirmó Camila Zapata, reportera de DirecTV.

Fecha Hora Estadio 18/09/2021 3:00 pm Rodrigo Paz Delgado 21/09/2021 3:00 pm Banco de Guayaquil

La delegación está conformada por 18 futbolistas: Karla López (Universitario), Maryory Sánchez (Sport JC), Yoselin Miranda (Alianza Lima), Stephanie Vásquez (Universitario), Amparo Chuquival (Alianza Lima), Scarleth Flores (Universitario), Alison Reyes (Alianza Lima), Fabiola Herrera (Universitario), Even Pizango (Universitario), Katsumi Cheng (Atlético Trujillo), Sandra Arévalo (Sporting Cristal), Odalys Rivas (Carlos A. Mannucci), María José López (Sporting Cristal), Esthefany Espino (Universitario), Emily Flores (César Vallejo), Gladys Dorador (Alianza Lima), Luz Campoverde (Carlos A. Mannucci) y Xioczana Canales (Universitario).

Incertidumbre en los últimos días

Desde el último miércoles es imposible que solo se analice lo que va a ofrecer el equipo de Doriva Bueno. ¿Qué sucedió? A pocas horas de que la Selección Peruana Femenina viaje a Ecuador, surgieron temas extrafutbolísticos que desencadenaron que los nombres de Adriana Lúcar y Myriam Tristán no estén en lista para estos encuentros. Ambas, justamente, dos piezas claves en el combinado nacional. Sus números no mienten: marcaron 31 y 17 goles, respectivamente, en la Liga Femenina 2021.

Todo comenzó cuando las futbolistas hicieron algunas publicaciones en sus redes sociales donde reclamaban las tallas y números de sus camisetas, las cuales además no tenían el corte para una mujer. A este reclamo, el técnico Doriva Bueno no dudó en responder.

“Las chicas al principio reclamaban las tallas de los uniformes que no eran para el fútbol femenino sino para el masculino. También por la numeración de la camiseta que se les había asignado. Cuando un jugador llega a una selección tanto masculina como femenina no puede exigir la misma numeración que tiene en su equipo. Me da pena tener que hablar sobre esto. Desde los Panamericanos ya había hablado sobre esto. Yo había dicho que no importaba el número de camiseta, lo que importa es el compromiso con la selección”, declaró el técnico a FPF Play.

Sin embargo, fueron las propias deportistas quienes horas más tarde aclararon en sus redes sociales que el motivo de su salida de la selección no se debió a los uniformes, sino que se trataba de problemas internos que no se habían solucionado a pesar del paso de los años, lo cual el estratega nunca mencionó. “Decir que me fui de la concentración por la talla del uniforme o el número, está lejos de la verdad. Se conversó con el jefe de equipo antes de retirarnos y él sabe las verdaderas razones”, publicó Adriana Lúcar en su cuenta de Instagram.

Eso sí, el técnico dejó en claro que a pesar de lo ocurrido, nadie tiene las puertas cerradas de La Videna. “Las puertas de la selección siempre estarán abiertas para las mejores jugadoras. A mí nunca me importó la edad. Ellas son importantes en la selección, pero estar en la selección implica cumplir algunas normas. Eso no quiere decir que ellas no pueden exponer sus opiniones, pero lo tienen que hacer de la manera correcta y en un momento adecuado”, señaló.

Adriana Lucar y Myriam Tristán dejan la selección femenina. (Foto: Instagram de Tristán)

¿Qué camino seguir?

Los periodistas con los que conversó Depor -y que siguen de cerca desde hace mucho la realidad del fútbol femenino en nuestro país- coinciden en que al no conocerse una versión oficial de los hechos es mejor esperar a que ambas partes decidan hacer públicas sus posturas. Eso sí, este inconveniente deja en claro que aún hay aspectos por mejorar en el fútbol femenino.

“Lo que ha pasado ha puesto en vitrina que el grupo no está bien. Ahora, nos debemos preguntar ¿por qué?, ¿a qué se debe que dos de las futbolistas más influyentes no estén con la selección en Ecuador? Una de ellas ha sido capitana del equipo. Si el grupo no está bien, el comando técnico debe observar y manejarlo. Eso sí, creo que no estuvo bien que dejarán la concentración la noche previa al viaje. Se pudo haber hecho antes y dar tiempo (protocolos) para que se convoque a dos nuevas futbolistas”, afirmó Daniella Fernández, de Movistar Deportes.

Camila Zapata (DirecTV), a su vez, señaló: “La decisión me parece el resultado de muchos años de abandono y maltrato de parte de la Federación con las jugadoras. Desde sus remuneraciones, hasta los uniformes y la planificación para ser una selección competitiva. El fútbol femenino peruano vive una crisis prolongada durante muchos años, por culpa de las personas que se hacen cargo en la Federación”.

En tanto, Eduardo Combe, deslizó la posibilidad de que las jugadoras sean sancionadas. “Salvo todas las partes se reúnan y lleguen a un pacífico acuerdo, que ojalá sirva para dejar un buen precedente y el fútbol femenino en el Perú mejore, una suspensión será un hecho para ambas. Espero que no perjudique su participación en la Libertadores, que se jugará en noviembre”, explicó. Que el acuerdo se dé pronto y que hoy nuestra selección femenina nos regale una alegría.

