Selección Peruana: ¿A qué futbolistas le hicieron un partido homenaje como despedida?

¿Se le dará? Los tres partidos consecutivos anotando en el Werder Bremen hicieron que el nombre de Claudio Pizarro vuelva a sonar en nuestro país. Muchos hinchas aún reclaman que el 'Bombardero' tenga un partido homenaje con la Selección Peruana. Es más, la mayoría coincide que el amistoso ante Alemania era el escenario ideal para una despedida. En los 91 años de la bicolor, ¿cuántos futbolistas tuvieron un reconocimiento similar?

Parece mentira, pero no son muchos los jugadores con un partido de despedida como homenaje con la Selección Peruana. Ni Teófilo Cubillas o 'Lolo' Fernández, por citar dos figuras de su época, recibieron un trato así. No es algo muy usual para la Federación Peruana de Fútbol. El mismo Ricardo Gareca se pronunció hace poco que él no hacía homenajes. Sin embargo, un pequeño grupo de futbolistas sí tuvo ese trato especial.

Roberto Carlos Palacios Mestas

Perú 1-0 Nigeria (Amistoso, 23.05.2012)

Roberto Palacios debutó en la bicolor en 1992 y rápido se metió al corazón del hincha. Con 128 partidos, es el futbolista que más veces vistió la camiseta bicolor. El 'Chorri' jugó cinco Eliminatorias, igual número de Copa América e incontables amistosos hasta 2009. Su polo con la frase 'Te Amo Perú' y los 'Chorrigolazos' forman parte de la historia bicolor.

El volante se retiró a inicios de 2012, y la Selección Peruana, decidió hacerle un homenaje en un amistoso ante Nigeria en mayo de 2012. Sergio Markarián lo puso como titular de manera simbólica en los primeros diez minutos del partido, en el que fue cambiado por Luis Ramírez. Luego, dio una vuelta olímpica para recibir el cariño de la gente.

Roberto Palacios también jugó la Copa de Oro 2000 con la Selección Peruana. (Foto: USI) Roberto Palacios también jugó la Copa de Oro 2000 con la Selección Peruana. (Foto: USI)

César Cueto Villa

Perú 2-1 Colombia (Amistoso, 24.08.1997)

César Cueto jugó entre 1972 hasta 1985 por la Selección Peruana, pero no fue hasta 1997 que se le hizo un homenaje. La Federación Peruana de Fútbol festejaba sus 'Bodas de Diamante' con un amistoso ante Colombia e invitaron al 'Poeta de la Zurda'. Con 42 años, 2 meses y 16 días, es el futbolista con más edad en jugar por nuestro combinado patrio.

Mundialista en 1978 y 1982, César Cueto se lució con dos pases gol y fue clave para que Perú derrote a Colombia por 2-1. Al minuto 41, Juan Carlos Oblitas decidió que salga del campo para darle su lugar a Juan Carlos Bazalar. Este caso del cerebral volante es inédito en la Selección Peruana..

César Cueto jugó 51 partidos y anotó seis goles con la Selección Peruana. (Foto: USI) César Cueto jugó 51 partidos y anotó seis goles con la Selección Peruana. (Foto: USI)

Héctor Eduardo Chumpitaz Gonzáles

Perú 0-0 Santos FC (Amistoso, 10.10.1985)

Héctor Chumpitaz fue el primer futbolista en superar los cien partidos con la Selección Peruana y el que más veces llevó la cinta de capitán en Mundiales. No existen mejores razones para rendirle un homenaje. Debutó en 1965 y veinte años después recibió su partido de despedida.

Roberto Chale lo alineó en los primeros 25 minutos en un amistoso ante Santos de Brasil. Ya con más de 40 años, el 'Capitán de América' se lució en la defensa. Al momento de su salida, le entregó la cinta de capitán al 'Panadero' Díaz como un acto simbólico.

El último partido oficial de Héctor Chumpitaz con la Selección Peruana fue en 1981. (Foto: USI) El último partido oficial de Héctor Chumpitaz con la Selección Peruana fue en 1981. (Foto: USI)

Oswaldo Felipe Ramírez Salcedo

​Perú 1-0 Chile (Amistoso, 30.03.1982)

Dos goles de Oswaldo Ramírez dieron inicio a la mejor década de la historia de la Selección Peruana. Mundialista en 1970 y campeón de América en 1975, 'Cachito' se transformó en un héroe nacional viviente desde su gran actuación en La Bombonera. No reconocer su trayectoria hubiera sido un pecado para todos los hinchas de aquella época.

Así lo entendió Tim, quien alineó al delantero en los primeros diez minutos de un amistoso ante Chile, en cara a España 1982. La emoción en el Estadio Nacional fue grande cuando lo cambiaron por Franco Navarro. Ese mismo año se retiró del fútbol con camiseta de Sporting Cristal.