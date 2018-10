Selección Peruana: ¿por qué no hubo fotos en un Perú vs. Chile de Copa América?

Si no podemos ir al estadio a ver un partido, la televisión nos ayudará con imágenes hasta en detalle. Ahora existen plataformas como YouTube, Facebook y hasta aplicaciones para no perdernos cualquier encuentro. Por último y en caso de emergencia, las fotos nos permitirá, al menos, imaginar cómo fueron las acciones. ¿Qué pasaría si no contáramos ni con eso? Los hinchas de la Selección Peruana de hace algunas décadas ya lo vivieron.

Perú y Chile se enfrentaron por novena vez el 4 de marzo de 1953 por la Copa América de Lima. La bicolor, dirigida por el inglés William Cook, no la pasaba bien pues había perdido ante Bolivia, en la inauguración del Estadio Nacional, y apenas había podido derrotar a Ecuador. Por otro lado, los sureños sorprendieron días antes al ganarle a Uruguay, vigente campeón del Mundial.

Todo estaba listo aquella noche en nuestra capital. Peruanos y chilenos salían al campo en búsqueda de un triunfo, pero habían problemas afuera. De un minuto a otro, los reporteros gráficos fueron impedidos de tomar fotos atrás de los arcos. Luego, un alto mando de la policía, según cuenta El Comercio, prohibió cualquier toma. Nadie entendía qué sucedió, no hubo ningún reclamo de algún futbolista como para tomar tan excesiva medida.

Los reporteros gráficos nacionales e internacionales hicieron una huelga 'de brazos caídos' durante todo el partido. Los sureños empataron sin goles ante Perú, su primer partido no perdido en Lima, y no existe ni una sola foto de aquel partido. Por ahí, un osado fotógrafo de La Crónica hizo algunas tomas de lejos, pero otro material no existe. Nunca antes ni después se dio un caso parecido con la Selección Peruana.

Fotógrafos en plena huelga mientras se jugaba el Perú vs.Chile de la Copa América 1953. (Foto: USI) Fotógrafos en plena huelga mientras se jugaba el Perú vs.Chile de la Copa América 1953. (Foto: USI)

La Selección Peruana quedó quinta en la Copa América 1953, que se jugó en su totalidad en el Estadio Nacional. Pudo ser campeón, pero Uruguay le ganó 3-0 en la última jornada y forzó a que Paraguay y Brasil jueguen un partido extra por el título. En esta definición, los guaraníes consumaron un verdadero milagro futbolístico al quedarse con el título. Fue la única edición de este torneo en que nos dirigió más de un entrenador.

La Ficha Perú 0-0 Chile Copa América, 04.03.1953 Perú Rafael Asca; José Allen, Guillermo Delgado ©; Ernesto Villamares, Cornelio Heredia, Luis Calderón; Gilberto Torres (Luis Navarrete), Roberto Drago, Manuel Rivera (Alberto Reyes), Roberto Castillo (Guillermo Barbadillo), Óscar Gómez Sánchez. DT: William Cook. Chile Serjio Livingstone; Manuel Álvarez, Valentín Beperet (Fernando Roldán); Osvaldo Sáez (Carlos Rojas), Arturo Farías, Sergio Cortés; Óscar Carrasco, Atilio Cremaschi, René Meléndez, Francisco Molina, Fernando Hurtado (Espinoza). DT: Luis Tirado . Goles No hubo Tarjetas Amarillas No hubo Tarjeta Roja No hubo Árbitro Richard Maddison ( ENG ) Estadio Nacional – Lima ( PER )