Selección Peruana: la reacción de Joel Sánchez tras la convocatoria preliminar con miras a la Copa América 2019

Ricardo Gareca presentó su lista preliminar de 40 jugadores, que podrían viajar a Brasil y jugar la Copa América. Dentro de los nombres que figura hay uno que porta el apodo de ‘revancha’, se trata de Joel Sánchez, que tras ser llamado para la Selección Peruana en el 2015, no volvió a vestir la bicolor. ¿Qué dijo el volante de Melgar, tras el anuncio de los convocados?

“Para mí es importante estar en esta lista, porque sé que estoy a un paso, estoy cerca, porque sé que me están viendo y me da muchos ánimos a seguir trabajando. Espero seguir repitiendo buenos partidos, colaborando con mi equipo, para así tener alguna chance”, sostuvo Joel Sánchez para Depor.

Como se recuerda, Sánchez fue parte del combinado peruano en el 2015 para jugar la jugar la Copa América de aquel año; sin embargo, no volvió a ser llamado por Ricardo Gareca, hasta ahora.

► Los 40 convocados que integran la lista preliminar de la Selección para la Copa América Brasil 2019

“Luego de debutar, tocó pensar qué era lo que seguía. Pasar a un equipo grande, que sea protagonista, pensar en ser convocado para la Selección, ¿por qué no? He pasado por diferentes etapas. He jugado la Copa Perú, en Segunda División, me ha tocado jugar a nivel profesional y también en la Selección. Son experiencias que te ayudan a ser mejor”, agregó.

La Selección Peruana enfrentará a Costa Rica el miércoles 5 de junio a las 8 de la noche en el estadio Monumental. Ese mismo escenario fue el elegido para el duelo ante Colombia, el domingo 9 de junio a las 4 p.m.

La Copa América arranca en el mes de junio. (América TV)

