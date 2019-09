Jean Deza: "Sé que jugando bien se me van a abrir las puertas en la Selección Peruana"

No pierde las esperanzas. El buen momento que atraviesa la Selección Peruana no es ajena a los jugadores del torneo local, que esperan y están siempre dispuestos a ser convocados por Ricardo Gareca. Sin embargo, son pocos los escogidos, por lo que no basta con destacar con tu equipo, sino la continuidad y empeño.

"Todo jugador quisiera estar en la Selección Peruana en estos momentos. Ricardo Gareca no sólo mira el momento, mira el trabajo en el tiempo, el rendimiento. Por mi parte, estoy trabajando para UTC y sé que jugando bien, llevando mi vida bien, se me van a abrir las puertas", afirmó Jean Deza a Las Voces del Fútbol.

Deza ha demostrado ser imprescindible en UTC, equipo que viene peleando por salir de la zona de descenso. El delantero peruano fue parte del plantel Sub-20 junto a Edison Flores, Renato Tapia y Miguel Araujo, figuras que fueron a Rusia 2019 y con quienes no pudo hacer realidad ese sueño de ir junto a ellos a un Mundial.

"Creo que toda esa generación del Sub-20, no solo yo, varios que no fueron y varios que sí fueron al Mundial, pasamos por un tema de la madurez de distinta manera. De repente tuvieron más personas que los apoyaron y supieron escuchar, por lo que se dedicaron a lo suyo y merecida esa convocatoria. Otros, como en mi caso, no lo tomamos de la misma manera y creo que esa fue la diferencia", confesó el jugador de UTC.

Jean Deza se está decidido a sacar a UTC de la zona de descenso y espera que en el próximo duelo se puedan quedar con los tres puntos. Sin embargo, admitió que de anotar un gol ante Sport Boys no celebrará. "Soy hincha de Boys, así que no podría gritar un gol, por respecto al club. Solo seguiré jugando y esperaré a que el partido termine bien para mi equipo", concluyó.

