Jugó cuatro años en Boca Juniors y le fue suficiente para volverse un referente. Por eso, Julio Meléndez es una voz autorizada para hablar de la posible llegada de Pedro Gallese , arquero titular de la Selección Peruana , al equipo xeneize.



"Espero que pueda llegar al equipo de mis amores, Boca Juniors , porque es uno de los equipos más importantes del continente. Se lo merece por su humildad. En este Mundial tiene que demostrar que puede ser arquero de Boca. Está para cosas mayores, incluso lo pueden ver de Europa", dijo.



Julio Meléndez (Defensa / 1968-1972) Julio Meléndez fue defensa de Boca Juniors entre 1968 y 1972.

El ex defensa y seleccionado peruano también halagó a Anderson Santamaría . "No es por incomodar a Ramos, pero me gustó mucho lo que hizo Santamaría en los partidos que jugó. Lo vi e hizo olvidar a los Meléndez y Chumpitraz. Miguel Trauco también está para demostrar, a pesar de no estar en buena forma", aseguró.

Además, contó que el sexo durante las concentraciones no está prohibido: "Es normal para el futbolista, pero depende de cada jugador, uno se conoce. Yo lo he hecho con mi esposa durante una concentración y creo que es normal. Le recomiendo a la Selección Peruana que lleven a las esposas. Boca lo hizo en varias giras, así que yo creo que es recomendable".



Por otro lado, el campeón de la Copa América 1975 opinó que los peruanos deben pensar en llegar a la final en Rusia 2018 . "Si la Selección Peruana está en un Mundial no es para estar última. No puede ser solo una sorpresa. Luchamos en la clasificatoria, ¿por qué no podemos soñar con ganar la Copa del Mundo?".

