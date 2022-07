Sin duda, en esta era ‘post Gareca’ que se avecina, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) deberá afrontar nuevos desafíos. Por ejemplo, generar la atracción de nuevos patrocinadores –y mantener a los que están actualmente–, incentivar los derechos de televisión de cara al Mundial 2026, el cual es el principal ingreso económico de la FPF y, no menos importante, elegir al técnico para los amistosos de setiembre que serán fuera del país.

Un punto aparte será la reestructuración del fútbol peruano, el cual fue una de las principales condiciones del ‘Tigre’ para su renovación por los próximos cuatro años con la blanquirroja, que no se llegó a concretar. Todos esos desafíos, con la ayuda de especialistas, los analizaremos a continuación en este informe. ¿La conclusión? El ‘Tigre’ nos hará mucha falta.

Atraer los derechos de televisión

Tras la clasificación al Mundial de Rusia 2018, no solo creció la expectativa por los partidos de la selección, sino también los ingresos por las transmisiones, es decir, los derechos de televisión, el principal ingreso económico de la FPF. Y es que por estos derechos, durante el último proceso eliminatorio, los medios ganadores pagaron en conjunto 40 millones de dólares. “Se cuadruplicó el monto con respecto a los 10 millones que se pagaba antes, porque se partía de un contrato subvaluado”, indicó Manuel Rangel, gerente comercial de la FPF, en diciembre del 2018.

Dichos derechos televisivos comprendían desde setiembre del 2018 hasta diciembre del 2022. Ahora, tras la salida del ‘Tigre’ y sin la chance de acudir a nuestro segundo Mundial consecutivo, la FPF deberá manejar ciertas estrategias para volver a captar la atención de los derechos de televisión, como mencionamos anteriormente, su fuente principal de ingreso económico.

Omar Morote, exproductor de Movistar Deportes, nos aclara el panorama que se avecina en Videna. “Cuando un medio compra los derechos de televisión lo que busca es entretenimiento deportivo y, obvio, la clasificación al Mundial es algo que potencia con creces el producto. El no haber ido a Qatar 2022 y no tener la presencia del DT más exitoso de la historia genera que los ánimos no sean iguales. Salvo que venga un entrenador que supere las expectativas”, apuntó.

Es un hecho que sin la presencia de Gareca como técnico, los diversos medios de comunicación disminuyen su perspectiva de clasificación de cara al Mundial del 2026. Así lo explica Morote: “A partir de la no continuidad de Gareca, se pueden trastocar los intereses del medio porque en cierta forma con el ‘Tigre’ había una estabilidad que te permitía tener una visión ganadora. Ahora, al no conseguir los próximos objetivos, económicamente, el medio que tenga los derechos puede salir afectado”.

El tema de los patrocinadores

A inicios de mayo, la FPF confirmó que Adidas volverá vestir luego de 38 años a la selección a partir de 2023 hasta 2026, pero se desconoció el monto que la marca alemana desembolsó. Eso sí, uno de los detalles relevantes que se conoció de la firma del contrato es que también incluye a las categorías inferiores, equipos femeninos, fútbol sala, fútbol playa y de eSports.

Ahora bien, con la salida de Ricardo Gareca, el hincha se pregunta: ¿Qué tan atractiva resultará la selección para los patrocinadores sin la presencia del DT más exitoso de la historia? Eduardo Flores, director de Toque Fino y especialista en marketing deportivo, nos brinda un análisis del panorama que se viene a nivel comercial tras la salida del ‘Tigre’.

“La salida del técnico más exitoso en la historia, sin duda, traerá consecuencias en los sponsors. Hablamos de que tuvimos el pico más alto de patrocinadores cuando clasificamos al Mundial. Fueron 14 marcas. De hecho, mucha gente que está relacionada a la industria decía “vamos a luchar un nuevo proceso clasificatoria porque tenemos al ‘Tigre’ que nos va a comandar”. Había la imagen de un equipo competitivo, disciplinado, que pelea. Las marcas decían “el equipo de Gareca nos volverá a llevar a la gloria”, casi siempre se hablaba del “equipo de Gareca””, dijo.

¡Bienvenidos! 🤝



La @TuFPF anuncia que Adidas vestirá a nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 durante el periodo 2023-2026.



Desde 2023, Adidas reemplazará a Marathon, cuyo convenio con FPF finaliza en diciembre, misma fecha en que acaban todos los contratos de los actuales patrocinadores. “Es un golpe muy duro. Al 31 de diciembre del 2022, la FPF solo comienza con un patrocinador porque todos los contratos finalizan a fin de año. Ahí es donde estará el reto. Sé que hay un equipo de marketing con las cualidades correspondientes en Videna. Si bien es cierto un equipo mundialista se vende solo por así decirlo, un equipo sin Gareca definitivamente pierde muchísimo”, añade Flores.

No hay duda que para las marcas será clave la elección del nuevo técnico, pues Gareca deja un legado importante y el próximo tendrá que estar a la altura del desafío, asimismo, el principal objetivo de la FPF será mantener a los 12 sponsors que hay actualmente de cara al 2023. “No se sabe aún quién será el técnico. Para los sponsors, hoy en día, no hay compromiso ni sentido de pertenencia que solo con Gareca se encontraba. Hay que buscar un técnico de altura y eso trae como consecuencia el interés de las marcas. Hay que ver cuáles quedan actualmente de las 12. Por ahí se especula que varias se irán, entonces es muy duro lo que se viene. La FPF se queda sin poder de negociación, sin el DT más exitoso y sin Mundial.”, apuntó.

Sin embargo, más allá de la partida de Gareca, no resultará imposible captar la atención de los sponsors para las próximas Eliminatorias, ya que habría una reactivación a través de diferentes propuestas y actividades que pueda hacer la FPF para con las marcas. “En el último proceso, el mensaje de la FPF hacia las marcas era “apoya a Perú” o “apoya al equipo mundialista”. Con decir eso enamoras a muchos y ahí está el bastión. Hay un reto hermoso”, finalizó el experto.

Los patrocinadores que acompañaron a la selección en el último proceso. (Foto: Britanie Arroyo)

El DT para los amistosos de setiembre

La no renovación de Ricardo Gareca –por los próximos cuatro años– deja sin técnico a la selección de cara a la próxima Copa América y las Eliminatorias del Mundial del 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá. En esa línea, en setiembre se disputarán dos partidos amistosos fuera del país. Entonces, viene la pregunta: ¿quién dirigirá a la bicolor en la próxima fecha FIFA? De momento, tres serían los escenarios que manejan en Videna para dirigir el duelo ante México este 24 de setiembre, teniendo en cuenta que aún falta por definir al otro rival.

Nolberto Solano: ‘Ñol’ sería la primera opción de la FPF para asumir como técnico interino, pues estuvo en los siete años del proceso de Gareca como asistente y tiene conocimiento del medio, trabajo previo y los seleccionados. Eso sí, como formaba parte del comando técnico del ‘Tigre’, no tiene contrato previo tras la salida del DT argentino. Su reciente experiencia como técnico principal no fue grata. Estuvo al frente la selección Sub 23 que disputó el Preolímpico de Colombia en 2020, donde finalizó último en su grupo: un triunfo y tres derrotas en cuatro duelos.

Gustavo Roverano: Es el actual entrenador de la Sub 20, que se viene preparando para disputar el Sudamericano de Colombia en enero del próximo año. De ser el caso, y no llegar a un acuerdo con Solano, podría asumir de emergencia las riendas de la bicolor en los amistosos de setiembre.

El nuevo técnico: La otra opción sería que la FPF pueda cerrar la contratación de un nuevo entrenador en los próximos días o semanas y éste asuma antes de la fecha FIFA de setiembre. Aunque, debido a los tiempos, sería la chance más difícil de concretar.

Carlos Silvestri, extécnico de la selección Sub 20 y que vivió muy de cerca el proceso de Gareca, nos brinda su opinión sobre este punto. “Nolberto (Solano) ha podido compartir la experiencia invalorable con el profesor Gareca en todo este tiempo, como asistente. Además, es un excelente profesional, un tipo reconocido. Gustavo (Roverano) es muy profesional con una experiencia importante que ayuda al manejo de los jóvenes jugadores. Pero creo que sería ideal que la selección tenga un entrenador designado para setiembre. El que asuma el rol y así ganar tiempo al tiempo, es fundamental que se pueda mantener esta hegemonía de buen rendimiento y resultados”, apuntó el técnico peruano.

La reestructuración del fútbol peruano

Una de las principales condiciones que puso Gareca para renovar fue la restructuración del fútbol peruano, plan que, según la FPF, será publicado muy pronto, independientemente de la marcha del DT argentino. “Hay un documento plasmado. Un plan para retomar el tema. Se han creado comisiones específicas para el fútbol profesional y el fútbol de menores, con gente representativa, con gran poder de gestión deportiva”, aseguró Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, luego de la caída en el repechaje ante Australia.

Para ir a asuntos concretos, dicho plan supone las rutas que deben seguirse para que los clubes sean autosostenibles, se preocupen por las divisiones menores y compitan a nivel internacional. Asimismo, la creación de la Liga 3 que reemplazaría a la Copa Perú, que ya no tendría cupo directo a Liga 1 pero sí a Liga 2, a partir de enero del 2024. En resumen, se busca la profesionalización de los equipos para ascender a Primera división mediante un proceso determinado.

Con este primer paso, se solucionaría la eterna polémica sobre el denominado ‘fútbol macho’. El Perú, en contraste a otros países de Sudamérica, es el único que cuenta con dos torneos con posibilidad de ascenso a Primera: Liga 2 y Copa Perú, siendo este último también una vía de acceso a la Liga 2 (Segunda división).

