Abram explica su crecimiento: "La vida te da golpes duros, pero hay que rebelarse"

Se confesó. El defensa central de la Selección Peruana , Luis Abram , fue clave en la victoria ante Brasil en el último amistoso FIFA y hoy es titular indiscutible en el esquema de Ricardo Gareca. Sin embargo, no siempre fue así, incluso, quedó fuera de los 23 que viajaron a Rusia para el Mundial 2018.



"Cuando quedé fuera del Mundial, ese día conversé con él [Gabriel Heinze] y me dijo que tenía que afrontarlo como tal, debía seguir y que eso no acababa y así fue. La vida a veces te da golpes duros, pero uno tiene que rebelarse", indicó Abram desde Buenos Aires.

Respecto a titularidad en Vélez y en el esquema del 'profe' Gareca en lo que va del año, afirmó que ello no es gratis y que seguirá trabajando para conseguirlo. "El titularato se gana día a día, yo trato de aportar lo mejor cuando estoy con la Selección y Ricardo dirá si me toca estar o no", indicó.

Luis Abram confesó que la vida da revanchas, tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018. (Video: José Luis Saldaña)

A la pregunta sobre el gol ante Brasil, el peruano explicó que "lo viví con mucha alegría. Como saben todos, me tocó vivir momentos muy difíciles, pero el gol me sirvió de mucho, porque lo celebré con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Fue muy importante para mí, porque me da confianza para lo que se viene".

Abram fue uno de los 23 convocados de Ricardo Gareca para los amistosos FIFA ante Uruguay. De momento, se quedará en Buenos Aires, donde se encontrará con los convocados que llegarán de Lima y de los distintos países donde juegan. El primer gran partido será el viernes 11 de octubre en Montevideo, mientras que el duelo de vuelta será en el Estadio Nacional el martes 15.

Luis Abram reveló detalles del gol que marcó ante Brasil el pasado encuentro amistoso. (Video: José Luis Saldaña)

► Cristian Benavente: "Ahora no pienso en volver a la Selección Peruana, estoy concentrado en mi club" [VIDEO]



► Solano se confiesa: “Estuve a un paso de firmar por el Real Madrid, pero…”



► Solano se confiesa: “Estuve a un paso de firmar por el Real Madrid, pero…”



► Selección peruana | Nolberto Solano defiende a Christian Cueva: "Él no ha matado a nadie" [ENTREVISTA]



► OFICIAL | Miguel Araujo fue anunciado como nuevo fichaje del FC Emmen de la Eredivisie [FOTO]