¿Convocar o no a Guerrero? El dilema del 'Tigre' Gareca de cara a los próximos amistosos de la Selección Peruana

Lo que debió ser un motivo de alegría para el Inter de Porto Alegre terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. El 'Colorado' se encuentra a un partido de clasificar a la final de la Copa de Brasil –torneo que solo levantó una vez en la historia–, pero podría perder a su gran figura, Paolo Guerrero , por su convocatoria a la Selección Peruana.

Y es que con una nueva fecha FIFA a la vuelta de la esquina (el 5 y 10 de setiembre), Ricardo Gareca ya analiza su posible convocatoria. ¿El problema? Paolo es uno de los 'fijos' en ella, y en caso de ser llamado, no jugaría el partido de vuelta de las 'semis' contra Cruzeiro (4 de setiembre) y la ida de una posible final (11 de setiembre).

Paolo Guerrero por poco anota el gol de la victoria en la semifinal de ida ante Cruzeiro, en el Estadio Mineirao. (Youtube)

Ahí nació la disputa –hasta ahora muy diplomática– por Paolo. Aunque el técnico argentino aún no se haya manifestado, el entorno de la FPF asegura que el 'Depredador' vendrá sí o sí. Los brasileños, en cambio, empezaron por mandar a su director ejecutivo para conversar con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y están dispuestos a agotar todos sus esfuerzos con tal de quedarse con su '9'.

En horas, la cuestión se convirtió en tendencia internacional, en tema de conversación –casi debate– en almuerzos, noticieros y redes sociales. Y todo indica que, hasta que Gareca presente su convocatoria oficial, seguirá siendo así. El 'Tigre', de hecho, es la única salvación que tienen los hinchas 'colorados'.

En un debate en el que parece que solo habrá un ganador, Depor te explica ambas posiciones y analiza qué es lo más conveniente para nuestro goleador.

¿Por qué Guerrero debería quedarse en Porto Alegre durante la próxima fecha FIFA?

1. Inter apostó por el 'Depredador' en el peor momento de su carrera, lo arropó cuando Flamengo no estaba dispuesto a hacer nada más por él. Inter le tendió la mano y preparó, física y psicológicamente para que, al volver, sea el mismo de siempre. Desde su primer gol (en abril) hasta su gran Copa América, Paolo demostró que llegar a Porto Alegre ha sido un gran acierto.

2. Los amistosos son, esencialmente, para probar jugadores. Encontrar alternativas. Paolo Guerrero es amo y dueño de la delantera bicolor, todos lo saben, pero nunca hace falta ver a otros, como Raúl Ruidíaz. De sus 40 partidos con Perú, la 'Pulga' ha sido titular en apenas 14. Y eso, que el '9' de los Seattle Sounders lleva tres años en un altísimo nivel. Así será muy complicado tener un 'plan B' cuando no esté Paolo.

2. Los amistosos son, esencialmente, para probar jugadores. Encontrar alternativas. Paolo Guerrero es amo y dueño de la delantera bicolor, todos lo saben, pero nunca hace falta ver a otros, como Raúl Ruidíaz. De sus 40 partidos con Perú, la 'Pulga' ha sido titular en apenas 14. Y eso, que el '9' de los Seattle Sounders lleva tres años en un altísimo nivel. Así será muy complicado tener un 'plan B' cuando no esté Paolo.

¿Por qué Guerrero debería ser convocado a la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA?

1. Somos Perú, y aunque hayamos ido al Mundial y llegado a la final de la Copa América 2019, seguiremos siéndolo. Debemos enfrentar cada amistoso con la humildad de siempre. No nos sobra nada y estamos obligados a poner nuestros mejores elementos hasta en amistosos, especialmente frente a Ecuador y Brasil, dos rivales de nivel y con los que la blanquirroja se verá las caras en Eliminatorias.

Rodrigo Caetano, director ejecutivo del Inter, llegó durante la semana a Lima para conversar con Agustín Lozano. Luego, habló en conferencia. (Gol Perú)

2. La realidad es una: la FPF y la Selección no tienen nada que ver con el Inter, su calendario ni sus partidos. La Selección Peruana debe preocuparse únicamente por su bienestar y por tener disponibles para cada fecha FIFA a todos los jugadores convocados por el 'Tigre', entre los que habitualmente –por no decir siempre– está Paolo Guerrero. El capitán, incluso, solo estuvo ausente en las listas del argentino por tarjeta roja (no jugó el primer partido de la 'era Gareca') y las demás por suspensión (doping).

3. A diferencia de Brasil, por ejemplo, que puede darse el lujo de dejar de lado a ciertos jugadores y utilizar los amistosos para probar a otros 'cracks', la bicolor debe encontrar, en ellos, un correcto funcionamiento. Con ese fin, el equipo titular y principales recambios deben estar presentes en cada una de las convocatorias, sea el partido que sea.

Las cartas están puestas sobre la mesa y solo queda saber la decisión final del 'profe' Gareca, quien aún no ha dado su opinión del tema, pero que mantiene el 23 de agosto como día límite para presentar la convocatoria. Ese día, el 'Tigre' será héroe para algunos, y villano para otros.

