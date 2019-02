Agustín Lozano: “Vamos a concursarnos para un Mundial juvenil sub 20 en el 2021”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , Agustín Lozano, habló sobre el retiro del Mundial Sub 17 a Perú y fue tajante al afirmar sobre la importancia de continuar con la construcción y remodelación de la infraestructura deportiva, pues será necesaria para poder ser considerados sede del próximo Mundial Sub 20.

“El que nos quiten un Mundial Sub 17, indudablemente no cae bien, pero hay que aceptarlo. […] Durante la última semana, la FIFA ha evaluado y en sus visitas cómo es que estamos y llega a determinar que era imposible continuar con esto, por las razones que todos conocemos”, sostuvo Agustín Lozano.

Además, hizo hincapié en las carencias de infraestructura deportiva en el país, no solo para la realización del Mundial Sub 17. “Tuvimos los mismos problemas para la organización del Sudamericano Sub 17 , de que nos quiten la sede, porque no hay una infraestructura y la poca que hay no reúne los estándares ni la calidad es que exige FIFA para un torneo Mundial”, indicó.

Mundial Sub 17: ¿Por qué la FIFA le quitó a Perú la organización del certamen internacional?

Respecto a la única sede para el torneo sudamericano, detalló que la estructura del estadio San Marcos será entregada el 7 de marzo, por lo que estará a tiempo para el inicio del Sudamericano Sub 17, que de todos modos se realizará en Lima del 21 de marzo al 14 de abril.

Además, explicó que, tras el retiro de la sede para realizar el Mundial Sub 17, Perú queda habilitado para nuevamente postular a ser anfitrión de un torneo juvenil de este tipo para el 2021, por lo que invoca a las autoridades a que continúen los trabajos.

“Vamos a concursarnos para un Mundial juvenil sub 20 en el 2021. […] Por esta razón, invoco a las autoridades peruanas a que no paren la construcción de los estadios ni las remodelaciones en las diferentes regiones. El Perú necesita infraestructura deportiva”, concluyó.

