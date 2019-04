Duro golpe: la salida de la 'bicolor' tras perder la clasificación al Mundial Sub 17 [VIDEO]

La Selección Peruana se quedó hasta el final del torneo para estar atento al resultado del Argentina vs. Ecuador. Y cómo no iba a estarlo, si de ello dependía su clasificación al Mundial Sub 17 de Brasil, hasta que se truncó. Ecuador ganó 4-1 ante Argentina, por lo que Perú quedó eliminado del torneo internacional.

Los muchachos, con la ilusión intacta y emoción a flor de piel, tras ganarle a Uruguay 3-2, se quedaron atentos a cada jugada y cada gol que se ejecutó en el duelo entre argentinos y ecuatorianos.

Carlos Silvestri, como el gestor de esta gran campaña, acompañó a sus dirigidos, que salieron directo al bus de la Selección Peruana minutos antes del término del último partido. La hinchada, que se quedó a esperar el resultado final, no dejó de pifear el duelo de Argentina vs. Ecuador, debido a abismal resultado con el que clasificó la tricolor.

La Selección Peruana estuvo muy cerca de obtener el cuarto cupoa al Mundial Sub 17 de Brasil, tras ganar 3-2 al elenco uruguayo en el último partido del hexagonal final. No obstante, quedaba pendiente el resultado de Argentina vs. Ecuador.

Con la goleada que anotó el cuadro norteño, de 4-1, Perú bajó al quinto lugar del hexagonal final, perdiendo así el cuarto cupo a Brasil. Perú y Ecuador igualaron a 2 puntos en la tabla, hasta la fecha anterior, por lo que la clasificación se definió por diferencia de goles.

Salida de la Selección Peruana Sub 17 del estadio San Marcos. (Video: Eduardo Combe)

