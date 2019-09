Entre lluvia de aplausos: Ricardo Gareca recibió el Honoris Causa por Universidad de Amazonas [FOTOS]

Ricardo Gareca no solo llevó a la Selección Peruana a un Mundial después de 36 años, sino también a una final de una Copa América. Los hazañas alcanzadas con el elenco nacional se siguen escribiendo, no solo por su compromiso como técnico, sino también por su firme convicción de promover el deporte, no solo el fútbol, sino en general.

Por esta razón, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas lo condecoró con el Honoris Causa, en una ceremonia donde el 'Tigre' habló de la importancia de la cosntancia, especialmente en el deporte.

El técnico de la Selección Peruana retornó al país, luego de la gira amistosa que se realizó en Estados Unidos. El combinado nacional probó con un plantel renovado, con nuevas figuras como Gabriel Costa y Pedro Aquino, quienes fueron titulares ante Brasil, en el último duelo en Los Ángeles, donde le ganaron a la Canarinha 1-0.

Los próximos encuentros de la 'bicolor' serán en octubre, por fecha doble de amistosos FIFA. El rival será Uruguay, en duelos de ida y vuelta, en Montevideo y en Lima. Mientras que en noviembre, Colombia y Chile serán los siguientes contendientes de la Selección, con miras a las Eliminatorias de Qatar 2022.

Edison Flores realizó un balance de los amistosos de la Selección En Estado Unidos. (Foto/video: América TV)

