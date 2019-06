Tras dos años, Mosquera responde: "River tenía 7 jugadores con doping"

El extécnico de Alianza Lima , Roberto Mosquera , habló sobre la eliminación de Jorge Wilstermann en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017. Aquella ocasión, el plantel boliviano perdió ante River Plate por una goleada de ocho goles a cero. ¿Qué fue lo que pasó?

Mosquera comentó la histórica victoria del plantel boliviano ante el cuadro argentino, en el duelo de ida por los cuartos de final. Sin embargo, para el partido de vuelta, denunció una serie de irregularidades, entre violencia e incumplimientos al reglamento, que desencadenó en una vergonzosa derrota en Argentina.

"No sé si la palabra es robar, pero fuimos el único equipo que le hemos ganado 3-0 a River Plate en el continente. Para el duelo de vuelta, se rompieron la rodilla mis dos laterales, se desgarró el zaguero -lo digo ahora, porque sino van a decir que me estoy disculpando-. En primera ronda, River tuvo 7 jugadores con doping; al inicio dijeron dos, pero esos dos vendieron a cinco, y esos cinco vendieron a tres", relató Mosquera para el programa Después de Todo.

Sin embargo, denunció más hechos irregulares. "La Conmebol, en mitad de torneo, dice que los equipos pueden contratar jugadores. Nuestro equipo no tenía para contratar, mientras que River Plate contrató a siete. Cuando nos tocó jugar en Argentina, al hotel al que llegamos, entraron 30 vándalos a romper todo. Llegamos estadio, había cero grados, salimos a calentar y lanzaron bombardas", agregó.

"Yo no soy administrador de miedos, yo soy administrador de talentos y en ese momento no supe cómo estaban mis jugadores, no sabía si tenían miedo o no, por todo lo que había pasado. River a los 10 minutos del partido ya estaban ganando 3-0. Nos dieron una paliza, pero me hubiera gustado estar con el equipo completo para ver qué pasaba. No pienso que me han robado, pero sí que pasaron cosas que no debieron suceder", concluyó Mosquera.

