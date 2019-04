Le responden al ‘Chorri' tras denuncia por la no convocatoria de su hijo a la 'Sele': “Está mal de la cabeza”

Tras las fuertes declaraciones que dio Roberto Palacios , sobre la ausencia de su hijo Brandon en los combinados juveniles anteriores, el jefe del departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol , Luis Bolaños, habló con Depor y no se guardó nada.

“Creo que el señor Roberto Palacios está mal de la cabeza, porque no tiene que estar mintiendo. […] Mi función es la búsqueda, detección y seguimiento de los jugadores para, luego, entregarle al entrenador la nómina de 40 o 50 posibles candidatos, pero es el técnico quien elige, no yo”, sostuvo Bolaños.

Además, añadió que fue el técnico Juan José Oré el que se encargó de elegir a los convocados para los Sudamericanos Sub 13 de Bolivia y Sub 15 de Paraguay. “Yo no le voy a poner una pistola en la cabeza al profe Oré para que elija al hijo del ‘Chorri’ Palacios. Es él quien certifica a cada jugador que yo presento y corrobora si va a no con su modelo de juego”, sentenció.

El hijo del ‘Chorri’, Brandon Palacios , fue considerado para el primer microciclo de la Sub 23, que representará al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En ese sentido, Bolaños aclaró que “espero que tenga suerte y sea elegido en la nómina final”.

Perú integra el Grupo B de los Juego Panamericanos, junto a los combinados de Jamaica, Honduras y Uruguay. El debut de la ‘blanquirroja’ será ante el cuadro ‘charrúa’ el 29 de junio en el Estadio San Marcos.

