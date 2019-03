Perú vs. Paraguay: ¿cuáles son las duplas que usó Ricardo Gareca en la defensa central y cómo nos fue?

“Los equipos se arman de atrás para adelante”, reza un viejo dicho futbolero. De cara al partido del viernes, Ricardo Gareca trabaja en el rediseño de la zona posterior ante la ausencia de Alberto Rodríguez y Christian Ramos, sus defensores titulares desde marzo de 2016. De los 52 partidos del 'Tigre' con la Selección Peruana , solo en 15 no estuvieron ninguno de los dos.



Todo indica que Miguel Araujo y Ánderson Santamaría serían los elegidos para cuidar la zaga peruana. La ‘Fiera’ alterna en Talleres de Argentina, mientras que ‘Santa’ se ha ganado ya un lugar en

el once de Atlas. En contra de nuestros intereses, la bicolor no ha ganado nunca con ambos en el ‘verde’, pero siempre hay una primera vez.

Otras alternativas son Luis Abram –titular en tres partidos– y Alexander Callens, quien arrancó solo en uno, ambos zurdos. Ojo, de los 15 partidos del 'Tigre' sin Ramos ni Rodríguez, apenas ganamos tres, el último de coincidencia ante Paraguay en noviembre de 2015.



Fue en el Centenario de Montevideo, por la sexta fecha del camino a Rusia, el lugar donde Ricardo Gareca decidió no mover a Alberto Rodríguez y Christian Ramos de la defensa central. Será la tercera vez desde aquel encuentro en que no estarán, pero el 'Tigre' confía que a quienes ponga, se lucirán ante los delanteros rivales.

Las duplas en la defensa central en la ‘Era Gareca’ Partidos Ganados Ramos / Rodríguez 22 10 Ascues / Zambrano 13 3 Ramos / Santamaría 6 5 Abram / Ramos 3 1 Araujo / Rodríguez 2 1 Araujo / Santamaría 2 0 Ascues / Ramos 1 1 Ramos / Callens 1 0 Ramos / Zambramo 1 0 Rodríguez / Tapia 1 1