Selección Peruana Sub 17: “Grimaldo va a ser un profesional importante”, dijo Carlos Silvestri [VIDEO]

Aunque el Sudamericano Sub 17 llegó a su fin, mucho se ha hablado de los talentos que dejó este campeonato internacional, Joao Grimaldo es uno de ellos. Desde su posición de delantero, el gol le fue esquivo, pero quienes lo acompañaron en el largo camino que recorrió la Selección Sub 17 saben de cerca quién es este joven talento, tal y como lo describe Carlos Silvestri , técnico de la Selección Peruana Sub 17.

“Es un chico con mucho talento, que va a llegar lejos y va a ser un profesional importante. Pasa que es delantero. Los delanteros vive mucho del gol. Grimaldo había sido un jugador que había anotado muchos goles en el periodo de preparación, incluso, creo que fue el delantero con más goles en nuestro equipo. En cuestión de definición, tuvo poca fortuna en el torneo y un delantero queda en evidencia ante esa situación”, sostuvo Silvestri.

El técnico peruano conoce de cerca a sus jugadores, sabe de sus virtudes y sus falencias y, pese a todo ello, confía en que sabrán desarrollarse cada día más con el transcurso del tiempo. “Lo que sí te puedo decir es que Grimaldo es un deportista que juega para ganar, es un jugador que va para adelante, es un chico maravilloso, y hay que tenerle paciencia. Están en una edad muy fina para las críticas, de las buenas y de las otras, porque son adolescentes que se están forjando y están entrando a la madurez de la edad. Así que hay que ir con tranquilidad, con mesura, hay que llevarlos bien, porque de aquí vendrá una Sub 20”, añadió.

En ese sentido, Silvestri agregó que el fútbol da revanchas, pues espera ver al joven delantero nuevamente vestido con la blanquirroja. “El fútbol da revanchas y de repente aparece Grimaldo y mete cinco o seis goles en el torneo y la gente dirá ¿qué pasó? Pero siempre fue el mismo, lo que pasa es que de cara al gol estuvo más fino, de repente la experiencia lo ayudó y yo creo que por ese lado hay que tener un poquito más de mesura y criterio”, sentenció.

Respecto a trabajar con jóvenes, confesó que no es sencillo. Desde su perspectiva, entrenar a adolescentes implica mucho trabajo conjunto e individual. “También le hablamos bastante, estuvimos siempre detrás con el psicólogo. Hemos ayudado mucho a estos muchachos a desarrollarse, no fue fácil y fue complejo el campeonato para nosotros, para todos los chicos, había que trabajar mucho en lo individual”, explicó Silvestri.

Finalmente, tras perder la clasificación al Mundial Sub 17 de Brasil, el técnico peruano tuvo la oportunidad de hablar con sus dirigidos y les expresó su total apoyo y admiración. "Los junté a ellos y les dije que yo me sentía muy orgulloso de ellos. Que la vida no acababa acá, al contrario, que era una experiencia que ahora no la vemos con la real dimensión, porque estamos un poquito fastidiados y ofuscados por el final, pero siempre tiende a ser una experiencia muy positiva para nuestras carreras, en nuestras vidas y que el fútbol tiene estas situaciones".

La bronca que le deja el Sudamericano a Carlos Silvestri. (Video: Alvaro Sáenz)

