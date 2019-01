Selección Peruana Sub 20: ¿quiénes 'sobreviven' del plantel campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Que se repita. Al fin se acabó el misterio y ya se conoce la lista oficial de la Selección Peruana Sub 20 para el Sudamericano de la categoría. Entre los convocados, siete alegraron a todo el país al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014. Todos ellos confían que esta vez clasificarán al Mundial que se jugará en Polonia.

La lejana ciudad de Nanjing, en China, fue testigo del oro olímpico por los futbolistas de, en ese entonces, quince años. El 27 de agosto de 2014, un golazo de Fernando Pacheco nos permitió tocar la gloria en la segunda edición del torneo. La categoría 1999 derrotó por 2-1 a Corea del Sur en la final y subieron a lo más alto del podio. 'Jota Jota' Oré era el entrenador de la bicolor.

Ocho futbolistas de ese plantel jugarán el Sudamericano Sub 20 de Chile: Carlos Huerto, Alessandro Milesi, Christopher Olivares, Fernando Pacheco, Fabio Rojas, Marco Saravia, Gerald Távara y Brayan Velarde. Alessandro Milesi es el único que juega en el exterior, quien años atrás fue convocado por Estados Unidos. Marcos López llega como futbolista de Sporting Cristal.

Es más, dos de ellos ya jugaron el Sudamericano Sub 20 de 2017: Fernando Pacheco y Gerarld Távara. Pese a deber edad, ambos eran titulares en el esquema de Fernando Nogara. Christian Sánchez de Sporting Cristal también estuvo en ese equipo, pero Daniel Ahmed no lo ha consideraron en todo este proceso.

La Selección Peruana Sub 20 salió campeón en el estadio Jiangning Sports Center. (Foto: Getty Images) Perú salió campeón en el estadio Jiangning Sports Center. (Foto: Getty Images)

En este nuevo proceso de Daniel Ahmed, fueron 13 de 18 en total los medallistas olímpicos en ser convocados. Seis quedaron afuera en la prelista, a finales del pasado diciembre. El que más veces ha sido titular en los amistosos es el defensor zurdo Carlos Huerto al arrancar siete veces en la oncena inicial.

Carlos Huerto, Christopher Olivares, Fernando Pacheco, Marco Savaria y Gerald Távara también jugaron en el Sudamericano Sub 17 de 2015. Para su mala suerte, la bicolor no ganó ningún partido en ambos premundiales. Todos esperan que en Chile cambie la historia y, al fin, digamos presente en una Copa del Mundo categoría Sub 20.

Plantel Perú Juegos Olímpicos Juventud 2014 Jugador Puesto Club PJ MJ Gol TA / TR 1 Fabrián CAYTUIRO Arquero Universitario 4 320’ -4 0 / 0 2 Marco SARAVIA Defensa A. Cantolao 4 320’ 0 0 / 0 3 Brayan VELARDE Defensa Universitario 2 12’ 0 0 / 0 4 Fabio ROJAS Defensa Alianza Lima 4 309’ 0 0 / 0 5 Carlos HUERTO Defensa U. San Martín 4 320’ 0 1 / 0 6 Christian SÁNCHEZ Volante A. Cantolao 3 240’ 0 1 / 0 7 Gerald TÁVARA Volante Sporting Cristal 4 319’ 1 0 / 0 8 José INGA Volante Sporting Cristal 1 80’ 0 1 / 0 9 Iván CRUZ Volante Alianza Lima 2 19’ 0 0 / 0 10 Anthony QUIJANO Volante Sporting Cristal 4 320’ 0 1 / 0 11 Christopher OLIVARES Volante Esther Grande 4 243’ 1 0 / 0 12 Ismael QUIJANO Arquero A. Héctor Chumpitaz 0 0’ 0 0 / 0 13 Darwin MELÉNDEZ Delantro Sporting Cristal 3 81’ 1 2 / 0 14 Franklin GIL Dalantero U. San Martín 4 287’ 3 1 / 0 15 Ray CONTRERAS Defensa U. San Martín 4 317’ 0 1 / 0 16 Alessandro MILESI Defensa Esther Grande 1 3’ 0 0 / 0 17 Fernando PACHECO Delantero Sporting Cristal 4 320’ 2 0 / 0 18 Rodolfo ÁNGELES Volante Regatas Lima 1 10’ 0 0 / 0 Los campeones en Selección Peruana Sub 20 2019 Sudamericano Carlos Huerto, Alessandro Milesi, Christopher Olivares, Fernando Pacheco, Fabio Rojas, Marco Saravia, Gerald Távara, Brayan Velarde En amistosos Fabián Caytuiro, Franklin Gil, José Inga, Darwin Meléndez, Ismael Quispe Otros planteles Perú Sub 20 2017 Fernando Pacheco, Christian Sánchez, Gerald Távara Perú Sub 17 2015 Carlos Huerto, Christopher Olivares, Fernando Pacheco, Anthony Quijano, Marco Saravia, Christian Sánchez, Gerald Távara