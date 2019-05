Selección Peruana Sub 22: bicolor hizo partido de prática y Nolberto Solano ya perfila su once

La Selección Peruana Sub 22 realizó su tercer y último entrenamiento de la semana pensando en los Panamericanos. Nolberto Solano, por primera vez en este segundo microciclo, organizó un partido de once contra once, en el que se va perfilando el esquema que piensa usar en Lima 2019.

Con sus 26 futbolistas disponibles, la bicolor realizó un partido de práctica de dos tiempos de 30 minutos. El encuentro contó con un cuarteto arbitral, liderado por Edwin Ordóñez. Cabe recordar que el martes hizo su aparición un juez de línea en la táctica ofensiva-defensiva. Con chalecos azules, Solano diferenció a los dos conjuntos.

La práctica fue a puertas cerradas, pero Depor pudo conocer que el equipo sin chalecos formó con Marco Saravia-Brayan Velarde en la defensa central, Eduardo Rabanal de lateral derecho y Huerto por la izquierda. En la volante, Erick Perleche y Jesús Barco aparecen en primera línea. Oslimg Mora (derecho) y Brandon Palacios (izquierdo) como extremos. Además, Yuriel Celi de '10' y Sebastian Gonzalez de '9'.



Ojo, que en los primeros trabajos tácticos del día, Nolberto Solano probó a Yuriel Celi de delantero, junto a Montes y Gonzales. El futbolista nacido en 2002 es una de las apuestas del 'Maestrito' en cara a los Juegos Panamericanos. Como alternativas en los extremos tuvo a Luis Acuy y José Rivera. Andy Polar, Edhu Oliva y Aldair Perleche iniciaban las jugadas como creativos.

No está de más mencionar que la ausencia de los futbolistas de Alianza Lima, FBC Melgar y Sporting Cristal, que juegan Copa Libertadores esta semana, hizo que el universo de convocados llegue a 36. La Federación Peruana de Fútbol presentó una lista preliminar de hasta 80 jugadores a la organización de Lima 2019.

Perú realizará su tercer microciclo la próxima semana en la Videna. El retorno de Kevin Quevedo, Gerald Távara, Fernando Pacheco, Jesús Pretell, entre otros, obligará a Nolberto Solano a cambiar su once titular en los trabajos. Solo 18 futbolistas, incluidos los tres de categoría libre, podrán ser escritos para los Juegos Panamericanos.

Nuestro combinado patrio debutará en el torneo el lunes 29 de julio ante Uruguay. Luego, enfrentará a Honduras (jueves 1 de agoto) y cerrará la fase de grupos contra Jamaica (domingo 4). Todos los partidos se jugarán en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos a las 8:30 pm. Las entradas costarán entre 20 a 60 soles y se venderán desde el 27 de mayo.