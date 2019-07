El '11' de Nolberto Solano para quedarnos con el oro de los Panamericanos

Nolberto Solano no escapó del reto. Quizás hasta de manera sorpresiva, el asistente de Ricardo Gareca en la bicolor adulta fue el elegido para dirigir a la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos. El reto, como es obvio, no será fácil para nuestro combinado patrio, pero 'Ñol' ya tiene su pizarra lista con el '11' que buscará la medalla de oro.

No es sorpresa que Carlos Cáceda (27 años) será el arquero titular de la Selección Peruana Sub 23. El '1' de Melgar es uno de los tres futbolistas con más de 22 años que permite el reglamento. En menos de un año, fue parte del plantel mundialista en Rusia y finalista de Copa América. Ángel Zamudio de Unión Comercio (22) estará a la expectativa.

Al ser una lista de 18 y no 22, algunos puestos quedan sin relevos fijos. En el segundo caso, van dos por posición y asunto arreglado. Pero para la lista de los Juegos Panamericanos van menos jugadores de lo habitual. Solano no se hizo problemas y decidió llamar a algunos que son polifuncionales, en especial en la defensa.

Eduardo Rabanal (22) tiene el puesto de lateral derecho en la Selección Peruana Sub 23. Jesús Barco, que fue convocado como mixto, puede ser su suplente también. Gianfranco Chávez (20) y Aldair Fuentes (21) serían los defensas centrales titulares. Jefferson Portales (21) irá al banco. Carlos Huerto (20) jugará de lateral izquierdo, aunque también puede ser defensor central. Luis Acuy es un posible relevo alternativo.

La Selección Peruana Sub 23 solo ha jugado dos partidos de práctica,ante Unión Huaral y Sport Boys. (Foto: FPF / Video: Eduardo Combe)

Jesús Pretell (20) y Jordan Guivin (21) harán dupla en la primera línea de volantes. El cuarteto ofensivo de esta formación 4-2-3-1 estará conformado por Edhu Oliva (23) –otro de los tres futbolistas 'categoría libre'– como volante creativo, Kevin Quevedo (22) de extremo derecho y Andy Polar (22), izquierdo. Yuriel Celi (17), Hideyoshi Arakaki (21) y Luis Acuy (21) son sus repectivos suplentes.

El experimentado Mauricio Montes (37) será el único delantero del '11' titular. José Rivera (22) tendrá que esperar su turno en el banco. Ojo, Arakaki también puede jugar de punta y Nolberto Solano ha probado a Celi en esa posición durante los trabajos. Fernando Pacheco y Gerald Távara eran fijos en este plantel, pero finalmente no fueron convocados, por la participación de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana.

Seis de estos futbolistas ya saben dar una vuelta olímpica a nivel internacional. Acuy, Arakaki, Chávez, Fuentes y Guivin fueron campeones del Sudamericano Sub 15 de 2013, mientras que Huerto ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. Todos esperan repetir el plato en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Esta será la segunda participación de Perú en el fútbol masculino por los Juegos Panemericanos. Su único antecedente fue en Toronto 2015, torneo en el que quedó rápidamente eliminado en la fase de grupos. Apenas ganó un partido, ante el anfitrión Canadá. Ojalá la historia sea distinta jugando en casa.

La Selección Peruana Sub 23 debutará en los Panamericanos ante Uruguay el 29 de julio. (Foto: Francisco Neyra / Video: Eduardo Combe)

Fixture de Perú en los Juegos Panamericanos 2019 Partido Día Hora Estadio Perú vs. Uruguay Lunes 29 de julio 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Honduras Jueves 1 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima Perú vs. Jamaica Domingo 4 de agosto 20:30 U. San Marcos – Lima

Plantel de Perú en los Juegos Panamericanos 2019 Jugador Posición Nac. Club Luis ACUY Extremo / Lateral 29.06.1998 Pirata FC Hideyoshi ARAKAKI Extremo / Delantero 02.02.1998 FBC Melgar Jesús BARCO Volante mixto / Lateral 09.03.1997 Universitario Carlos CÁCEDA Arquero 27.09.1991 FBC Melgar Yuriel CELI Creativo / Delantero 20.02.2002 A. Cantolao Gianfranco CHÁVEZ Defensa / Lateral 10.08.1998 Sporting Cristal Aldair FUENTES Defensa / Volante de marca 25.04.1998 Alianza Lima Jordan GUIVIN Volante 23.02.1998 U. San Martín Carlos HUERTO Lateral / Defensa 26.04.1999 U. San Martín Mauricio MONTES Delantero 22.06.1982 Ayacucho FC Edhu OLIVA Volante 17.01.1996 U. San Martín Andy POLAR Extremo / Creativo 17.02.1997 D. Binacional Jefferson PORTALES Defensa 29.11.1997 U. San Martín Jesús PRETELL Volante 26.03.1999 Sporting Cristal Kevin QUEVEDO Extremo 22.02.1997 Alianza Lima Eduardo RABANAL Lateral 30.01.1997 D. Municipal José RIVERA Extremo / Delantero 08.05.1997 Unión Comercio Ángel ZAMUDIO Arquero 21.04.1997 Unión Comercio

