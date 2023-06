1) LA ROTACIÓN INMEDIATA NO FUNCIONÓ

Todos coincidimos que el sistema y equipo titular que Juan Reynoso presentó ante Corea del Sur fue un acierto. Cuatro defensas, tres volantes en primera línea, dos extremos y un punta fue la apuesta del ‘Cabezón’ ante los surcoreanos. El 4-2-3-1, el sistema más usado en la selección en los últimos tiempos y que llevó a Perú a un Mundial tras 36 años, más allá de los nombres. La selección peruana se hizo fuerte por las bandas. Jhilmar Lora y Edison Flores se complementaron bien, como Miguel Trauco y Bryan Reyna. En la mitad de la cancha el ancla fue Pedro Aquino, quien hizo que Yoshimar Yotún juegue más liberado y de sus pies salieron muy buenas jugadas. Sin embargo, ante Japón hizo siete cambios en menos de cuatro días. Solo Pedro Gallese, Jhilmar Lora Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero fueron titulares en los dos partidos . Sumado que ante Japón cambió el sistema (4-4-2)

COREA DEL SUR (4-2-3-1) JAPÓN (4-4-2) PEDRO GALLESE (90′) PEDRO GALLESE (90′) JHILMAR LORA (90′) JHILMAR LORA (90′) MIGUEL ARAUJO (90′) CARLOS ZAMBRANO (90′) ALEXANDER CALLENS (57′) ANDERSON SANTAMARÍA (50′) MIGUEL TRAUCO (58′) MARCOS LÓPEZ (90′) PEDRO AQUINO (58′) WILDER CARTAGENA (85′) YOSHIMAR YOTÚN (90′) YOSHIMAR YOTÚN (73′) EDISON FLORES (57′) SERGIO PEÑA (45′) CHRISTOFER GONZALES (90′) CHRISTIAN CUEVA (45′) BRYAN REYNA (81′) GIANLUCA LAPADULA (90′) PAOLO GUERRERO (70′) PAOLO GUERRERO (45′)





2) LA VUELTA DE PAOLO Y LA SOCIEDAD CON LAPADULA

Ante Corea del Sur vimos el retorno de Paolo Guerrero a la selección peruana. No sucedía desde el 7 de octubre de 2021, cuando Perú venció 2-0 a Chile por las Eliminatorias. A sus 39 años demostró que todavía sigue vigente. Tal vez no con la explosión que le conocimos en su mejor momento, pero sí con la jerarquía y respeto que inspira en sus rivales. Pese a que no pudo anotar, se mostró participativo y asistió a Bryan Reyna en gol del triunfo frente a Corea del Sur. Para el choque contra Japón, y ya con Gianluca Lapadula a disposición, Juan Reynoso decidió incluir a ambos en línea de ataque. Es la segunda vez que el ‘Cabezón’ apuesta por dos delanteros desde el arranque de un partido, desde aquel 4-1 frente a El Salvador en 2022, donde estuvieron Raúl Ruidíaz y Alex Valera. Ante los ‘nipones’ el ‘Depredador’ dejó hasta dos veces solo a ‘Lapagol’. En uno estuvo cerca y en el otro anotó, aunque fue anulado por posición adelantada. Como dupla no lo hicieron mal, pero el armado de Perú no jugó para ellos.

DELANTERO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS DISPAROS PAOLO GUERRERO 2 2 115 0 1 3 GIANLUCA LAPADULA 1 1 90 0 0 2 ALEX VALERA 1 0 20 0 0 1

Paolo Guerrero sumó 110 partidos con la selección peruana. No anota desde la final de la Copa América 2019. Video: Movistar Deportes.

3) PERÚ SE PUSO ‘PICANTE’ CON BRYAN REYNA

La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana, en 2022, trajo consigo algunas caras nuevas. La más relevante, hasta la fecha, fue Bryan Reyna. El extremo jugaba en Cantolao cuando fue llamado por el ‘Cabezón’ para los primeros amistosos frente a México y El Salvador. Este año estuvo ausente ante Alemania y Marruecos por lesión, pero en la gira asiática fue uno de los mejores. Ante Corea del Sur fue titular y no solo marcó el gol del triunfo, sino fue desequilibrante por izquierda y le generó más de una preocupación a su rival. Ante Japón ingresó en el segundo tiempo y, pese a que se mostró con muchas ganas y escurridizo, no pudo evitar la derrota bicolor. Su nivel le abre las puertas a otros futbolistas jóvenes que buscan dar ese salto de calidad en la Liga 1 para tentar una convocatoria. En esta fecha doble también tuvieron acción Jhilmar Lora y Jesús Castillo.

FUTBOLISTA EDAD PARTIDOS TITULAR MINUTOS JHILMAR LORA 22 2 2 180 BRYAN REYNA 24 2 1 126 JESÚS CASTILLO 21 1 0 5 CHRISTOPHER OLIVARES 24 0 0 0

Bryan Reyna suma dos goles con la selección peruana. Video: Movistar Deportes.

4) ‘CANCHITA’ TIENE CANCHA Y ‘ALADINO’ NO SALE DE LA CUEVA

Fue bueno ver a Christofer Gonzales en acción con la selección peruana. Sin mucha exposición para nuestros ojos porque no transmiten la mayoría de partidos de la liga saudí, sorprendió que Juan Reynoso lo incluya como titular y jugando los 90 minutos ante Corea del Sur, por encima de Christian Cueva. Pero ‘Canchita’ demostró que está en buen estado físico y futbolístico. Siempre pidiendo la pelota y teniendo conexión con Paolo Guerrero y los extremos Edison Flores y Bryan Reyna. Caso contrario a lo que vimos a Christian Cueva, el llamado a ponerse al equipo al hombro por toda la experiencia que tiene con la bicolor. Si bien fue convocado en un momento donde precisamente no muestra su mejor versión en Alianza Lima, el que menos esperaba que ‘Aladino’ explote, cosa que no sucedió. Ante Japón perdió seis pelota clave y siempre fue superado por los ‘nipones’. Por eso fue cambiado por Gonzales en el arranque del segundo tiempo. ‘Canchita’, por el contrario, no solo anotó el gol de descuento, sino también tuvo el 100% de pases precisos. Queda claro que Christofer Gonzales es armador y rinde mejor detrás del punta para Juan Reynoso . Si mañana fueran las Eliminatorias, ‘Canchita’ está un paso encima de Cueva. Esperemos que de acá hasta setiembre los dos estén en buen nivel y sea el ‘Cabezón’ quien decida al titular.

FUTBOLISTA PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS CHRISTOFER GONZALES 2 1 135 1 0 CHRISTIAN CUEVA 2 1 78 0 0

Christofer Gonzales anotó su tercer gol con la selección peruana. Video: Movistar Deportes.

5) SE SINTIERON LAS AUSENCIAS: NADIE PUEDE FALTAR

Los amistosos justamente sirven probar alternativas y si hay ausencias, con más razón. Cuando Juan Reynoso hizo pública la lista de convocados para los amistosos con Corea del Sur y Japón, hubo nombres pesados que no estuvieron: Renato Tapia (motivos familiares) y André Carrillo (desgaste) fueron los grandes ausentes y a ellos se sumó Luis Advíncula, quien se lesionó jugando por Boca Juniors. Los tres, mundialistas en Rusia 2018, fueron indiscutibles en el proceso de Ricardo Gareca y también lo vienen siendo para el ‘Cabezón’. A Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano y Marcos López no los tuvimos ante los surcoreanos y si bien el resultado fue favorable para Perú, sí se sintieron cuando se dieron los replanteos. Incluso tuvo que improvisar: Miguel Araujo y Jhilmar Lora terminaron jugando por los laterales derecho e izquierdo, respectivamente. Queda claro que la selección peruana podría formar un once titular que pueda competir en las Eliminatorias, pero no cuenta con muchas alternativas de recambio.

André Carrillo, Renato Tapia son titulares habituales en la selección peruana. | Foto: AFP





