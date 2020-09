Selección Peruana







Aldair Rodríguez sobre la lista de convocados: “Estoy con muchísima fe de que se me pueda dar una chance mañana” Aldair Rodríguez conversó con ‘El Tridente Depor’ sobre la posibilidad de integrar la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias. “Si no se me da, apoyaré a mis compañeros y a mi selección como siempre lo he hecho” señaló.