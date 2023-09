El pasado lunes, Alexander Callens hizo su debut oficial con AEK Atenas en el duelo ante Panathinaikos, por la Superliga de Grecia. Si bien todo marchaba de la mejor manera para el defensor peruano, unas molestias musculares lo obligaron a abandonar el terreno de juego. Ante ello, las alarmas no solo se prendieron en el comando técnico de Matías Almeyda, sino también en la ‘Bicolor’, puesto que se encuentra próximo a disputar las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Eso sí, tal parece que todo quedó en un susto, ya que el mismo zaguero nacional se pronunció en sus redes sociales y confirmó que se encuentra en óptimas condiciones.

“Que lindo se siente regresar a la cancha. Mi primer partido después de mi lesión y mi debut con AEK. Regreso con mucha ilusión y listo para este nuevo reto”, fue el mensaje que publicó el defensor central en su cuenta oficial de Instagram, luego de sumar minutos en el último cotejo con su nuevo club.

Ojo, Alexander Callens no tuvo minutos en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Pero, aunque quedó sentido en su debut, el zaguero peruano sigue entrenando con normalidad con su club, por lo que las molestias físicas que hicieron que no continúe ante Panathinaikos no serían un problema complicado.

Cabe resaltar que AEK Atenas viene trabajando de cara al próximo reto de la temporada. Y es que este jueves desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), el equipo de Matías Almeyda volverá a la acción para medirse ante Atromitos, en el Agia Sophia Stadium.

¿Cuándo son los próximos partidos de Perú?

Luego de caer por 0-1 ante Brasil, por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la Selección Peruana volverá a jugar en el mes de octubre. El primer desafío será visitar a Chile, el 12 de octubre a las 7:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Monumental David Arellano.

Unos días después, el 17 de octubre, la Blanquirroja recibirá a Argentina, vigente campeona del mundo, en el estadio Nacional. Será un duelo tan complicado como el que vivimos ante la ‘Canarinha’, en el que se deberá sumar puntos para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la próxima Copa del Mundo.





