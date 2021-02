“Jefferson me dijo entre broma y broma que llame a la ‘U’ para prestarlo”, fueron las palabras de Antonio García Pye, gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los titulares no dejaron de replicarlo en los últimos días. Al respecto, el propio Farfán decidió aclarar qué pasó en realidad, sobre el ‘sonado’ caso de vestir una camiseta que no sea la de Alianza Lima.

“Fue una broma que hicimos en el garaje de la Selección. él sabe que de chiquito fui a la ‘U’ y se armó un show, pero todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza y es imposible eso”, sostuvo el delantero de la Selección Peruana en entrevista con ‘Las Voces del Fútbol’.

Incluso, la ‘Foquita’ señaló que la mejor manera de concluir su carrera en el balompié sería junto a su ‘compadre’ en La Victoria. “Claro que me gustaría irme con la puerta grande junto a Paolo en Alianza Lima”, aseguró, aunque descartó que sea pronto, pues “todavía no puedo ir a ningún lado, porque sigo lesionado”, refiriéndose a su actualidad futbolística.

Sobre la recuperación de Guerrero, el atacante indicó que espera que pronto vuelva a las canchas, pero dudó si estaría presente para los duelos ante Bolivia y Venezuela, por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. “Paolo es un jugador súper importante para la selección, no sé si pueda llegar a los dos partidos en marzo”, precisó Farfán, quien desea jugar el 2021 en Sudamérica.

Respecto a su futuro, dijo que aún no puede señalar ningún equipo, por los rumores que lo vincularon al elenco donde milita Christian Cueva. Esto, debido a que “estoy en plena recuperación. Una vez recuperado veremos qué pasará”.

La Selección Peruana solo ha sumado uno de 12 posibles puntos en los primeros cuatro choques por las Clasificatorias. En tal sentido, la ‘Foquita’ afirmó que “hay que apuntar a lo que se viene en los dos partidos de marzo y sacar la mayor cantidad de puntos”. Además, destacó la incorporación de Gianluca Lapadula: “Es buen jugador, está en el extranjero marcando goles”.





